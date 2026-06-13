Vidorreta, entrenador de La Laguna Tenerife, sobre su futuro: “Ahora es solo momento de felicitar a todos”

Txus Vidorreta, entrenador de La Laguna Tenerife, desveló que “son muchos años” en el Canarias, y “muchos meses desplazándonos” además de “muchos años fuera de casa”. “Hoy es el día de despedir la temporada, nada más”, dijo.
El entrenador vasco, cuestionado por el partido contra el Barça, quiso “felicitar a todos” tras el duelo de hoy y los play off: “No es fácil mantener el nivel de ilusión y lo hemos hecho. Hoy, en la segunda parte, nos ha faltado piernas y frescura. Cuando tienen a todos los jugadores con salud, solo hay que verlos. Son uno de los mejores equipos de España y Europa. Tienen un plantillón muy bien dirigido. Nos quedamos con la pena de no ganar el segundo en el Palau, porque creo que lo merecimos. Felicito a todos por lo que hemos hecho, desde jugadores, directiva a empleados y agradezco el apoyo que hemos recibido de todos”.
“Las piernas condicionan acierto”, dijo el técnico, que admitió que ese cansancio marcó el devenir del partido: “Para tratar de ganar en el Palau, Patty jugó muchos minutos, con una defensa de jugadores tan grandes no se ha sentido cómodo. El equipo, aún así, ha rendido muy bien, nos ha faltado esa frescura para meter algunos triples y tiros de dos”.
Además, indicó que “dos decisiones, una que no era falta y otra que eran violación” fueron importantes aunque “para ganar al Barcelona” había que tener más acierto.