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Adiós a la última calle de tierra del Suroeste de Santa Cruz: Llano del Moro estrena urbanización

El Ayuntamiento adjudica por 619.000 euros las obras de la calle Juan Marín Vives, en Llano del Moro, tras años de demandas vecinales y escolares
Adiós a la última calle de tierra del Suroeste de Santa Cruz: Llano del Moro estrena urbanización
Santa Cruz licita la urbanización de la calle Juan Marín Vives, en Llano del Moro. DA
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La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Santa Cruz ha aprobado la adjudicación de las obras de urbanización de la calle Juan Marín Vives, en Llano del Moro, a la empresa Tomás Gracia, por un importe de 619.053 euros y seis meses de ejecución, con lo que culmina el proceso administrativo iniciado para hacer realidad una actuación largamente demandada por los vecinos y por la comunidad del CEIP Matías Llabré Verd.

El alcalde, José Manuel Bermúdez, destaca que “es un paso decisivo para resolver una situación histórica que afectaba a la movilidad y a la calidad de vida de los residentes” y recuerda que el proyecto forma parte del programa Suroeste Avanza para transformar una calle que, cada vez que se producían lluvias, registraba importantes dificultades de acceso debido a la ausencia de urbanización y servicios básicos que ahora se verán solventados”.

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El concejal de Obras, Javier Rivero, señala que “esta actuación convertirá una de las últimas vías de tierra existentes en el distrito, con una superficie de 1.750 m2, en un espacio dotado de una nueva calzada para el tráfico, aceras accesibles, redes de abastecimiento de agua, saneamiento y pluviales, canalizaciones para telecomunicaciones y alumbrado”.

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