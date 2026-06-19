Llegó a Valle Colino muerto de miedo y sin dejarse tocar: la historia de Lucky, el perro de 9 años que busca un hogar en Tenerife

El albergue comarcal Valle Colino, una de las entidades de referencia en la protección y bienestar animal en Tenerife, ha lanzado un llamamiento a través de sus canales oficiales para encontrar un hogar definitivo a Lucky.
Se trata de un perro de 9 años, de tamaño pequeño y apenas 4,5 kilogramos de peso, cuya historia es un claro ejemplo de cómo el tiempo, el respeto y el cariño pueden transformar la vida de un animal maltratado por el miedo.
Cuando Lucky cruzó por primera vez las puertas del refugio tinerfeño, la situación no fue sencilla. El cambio drástico de entorno, verse rodeado de personas totalmente desconocidas y el ruido habitual de un recinto de estas características hicieron mella en su comportamiento.
Inicialmente, resultaba sumamente difícil tocarlo o manipularlo; el can reaccionaba con amagos de mordida que, tal y como aclaran los cuidadores, nacían del puro pánico y la desconfianza, y en ningún caso por una naturaleza agresiva.
Una notable evolución basada en la paciencia
Afortunadamente, el panorama ha dado un giro radical gracias al trabajo diario del equipo del albergue. Con el paso de las semanas, Lucky ha experimentado una mejoría asombrosa. En la actualidad, se muestra como un perro bastante más cariñoso y confiado, siendo capaz de acercarse por iniciativa propia y relacionarse de una manera mucho más sana y abierta con personas a las que no conoce.
A pesar de estos grandes avances, desde Valle Colino recuerdan que sigue siendo un animal que requiere su propio tiempo, altas dosis de paciencia y dueños que sepan respetar escrupulosamente sus ritmos adaptativos. En el centro están firmemente convencidos de que en el seno de un hogar tranquilo, Lucky terminará de sacar a la luz su verdadera y enriquecedora personalidad. En el plano social, el perro convive a la perfección con otros canes, aunque se desconoce por el momento cuál es su reacción ante la presencia de gatos.
Por qué se desaconseja su adopción en hogares con niños
Uno de los puntos más importantes que señala el colectivo de Finca España se centra en el perfil de la familia idónea para el animal. Desde el albergue desaconsejan explícitamente su adopción por parte de familias que tengan niños pequeños. Esta recomendación no se debe a que Lucky sea un perro problemático, sino al propio bienestar de ambas partes: la lógica ilusión, energía y ganas de interactuar de los menores pueden empujarlos a querer cogerlo, acariciarlo o invadir su espacio de forma constante, algo que el perro podría interpretar como una amenaza al no comprender aún esos códigos de afecto tan intensos.
Por ello, el perfil idóneo que se busca es el de una familia tranquila y experimentada, que entienda de forma empática que ciertos perros no necesitan ser “conquistados” de inmediato mediante el contacto físico forzado, sino que simplemente precisan sentirse completamente seguros para dar ellos mismos el primer paso.
Horarios y requisitos para su adopción en Tenerife
Lucky se entregará a sus nuevos adoptantes en perfectas condiciones sanitarias: castrado, con el microchip obligatorio implantado y con su calendario de vacunación completamente al día. Desde las instalaciones recuerdan que bajo ningún concepto se realizan reservas previas de animales por vías telemáticas o telefónicas, por lo que todo el proceso de adopción debe gestionarse de manera estrictamente presencial.
Cualquier persona interesada en conocer a Lucky y brindarle la oportunidad que tanto merece puede acercarse a las instalaciones de Valle Colino, situadas en la Calle Cartagena s/n, en la zona de Finca España (San Cristóbal de La Laguna).
El centro permanece abierto al público en general de lunes a sábado en horario continuo de 11.00 a 18.00 horas, mientras que los domingos y días festivos el horario de atención es de 10.00 a 13.00 horas, sin necesidad de solicitar cita previa. Aquellas personas que no dispongan de la capacidad para adoptar pueden colaborar de forma activa compartiendo la publicación oficial en sus redes sociales para multiplicar las opciones de este pequeño can de encontrar su sitio en el mundo.