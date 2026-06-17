Comienza hoy: Binter une Canarias con La Rioja

La aerolínea Binter ha inaugurado hoy la ruta directa regular que conectará Canarias y el Aeropuerto de Logroño-Agoncillo, en La Rioja, dos veces a la semana, los miércoles y domingos.
El acto de llegada del primer vuelo a Logroño-Agoncillo contó con la asistencia de una amplia representación institucional entre la que se encontraban el consejero de Política Local, Infraestructuras y Lucha contra la Despoblación del Gobierno de La Rioja, Daniel Osés; el consejero de Cultura, Turismo, Deporte y Juventud, José Luis Pérez Pastor; la directora general de Turismo y Promoción Territorial, Virginia Borges; la directora general de Infraestructuras, Gema Álvarez; y la alcaldesa de Agoncillo, Encarnación Fuertes; acompañados por el director del Aeropuerto, Jon Martínez. Por parte de la compañía, estuvo presente el director de Programación, Gestión de Ingresos y Alianzas de Binter, Jonay Lobo.
Desde Binter, Jonay Lobo celebró la puesta en marcha de la nueva ruta y destacó la buena acogida que ha tenido desde su lanzamiento. “Las expectativas son muy positivas. Desde la apertura de las ventas estamos registrando un ritmo de reservas superior al habitual en una nueva conexión, lo que confirma el interés que existe por esta ruta”. Además, señaló que alrededor del 60% de los billetes vendidos tienen origen en Canarias, “un dato que refleja el atractivo que La Rioja despierta entre los viajeros canarios”.
Los vuelos serán operados con el Aeropuerto de Gran Canaria dos veces por semana, los miércoles y domingos. Los miércoles, las salidas desde Gran Canaria están programadas a las 08:15 horas, mientras que el vuelo partirá desde Logroño a las 12:55 horas. Los domingos, el avión despegará desde Gran Canaria a las 08:35 horas y desde el aeropuerto riojano a las 14:00 horas.
Refuerzos y rutas de verano
En los próximos días Binter pone en marcha nuevos refuerzos de vuelos en diferentes rutas para ofrecer a sus pasajeros una programación más completa y ajustada a la demanda.
La compañía inicia el 19 de junio el refuerzo de su programación entre el Archipiélago y los aeropuertos de Pamplona y A Coruña para la temporada de verano. En el caso de A Coruña, la aerolínea canaria incorporará una nueva frecuencia semanal, que operará los viernes con el Aeropuerto de Gran Canaria, ofreciendo un total de cinco conexiones a la semana entre ambos destinos durante la temporada de verano.
En el caso de Pamplona, la nueva frecuencia, que opera los viernes con el Aeropuerto de Gran Canaria, se suma a los cuatro vuelos semanales que la compañía ya ofrecía entre ambos destinos. De esta forma, Binter conecta Pamplona y Canarias cinco días a la semana: jueves, viernes y domingos a través de Gran Canaria, y martes y sábados desde Tenerife Norte.
Además, el 21 de junio, se pone en marcha el refuerzo de la programación entre Mallorca y Canarias para la temporada de verano. La nueva frecuencia semanal, que operará los domingos con el Aeropuerto de Gran Canaria, se suma a las diez que la aerolínea estaba ya operando entre ambos destinos.
Los billetes ya se pueden adquirir a través de los distintos canales de venta de la compañía: bintercanarias.com, la app de Binter, el teléfono 922/928 32 77 00 y las agencias de viajes, donde podrán consultarse las condiciones y precios de los distintos destinos.