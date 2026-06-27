Yoné Caraballo anuncia su candidatura al Cabildo de Lanzarote para “recuperar Lanzarote para su gente”

Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-BC) celebró este sábado la II Convención Isla-Hogar de Lanzarote y La Graciosa en la Casa de la Juventud de Arrecife, un encuentro que sirvió para renovar los órganos de dirección de la organización en ambas islas, además de marcar la hoja de ruta política de cara al próximo ciclo electoral.
La Convención contó con la participación de los distintos portavoces locales de NC-BC, así como de la presidenta de los órganos nacionales, Natalia Santana; el secretario nacional de organización, Ayoze Corujo; y el secretario general, Luis Campos.
Durante la jornada se procedió a la renovación del Tagoror-Asamblea Insular y del Sábor-Ejecutiva Insular. Belén Machín fue elegida presidenta de los órganos insulares, mientras que Yoné Caraballo asumirá la responsabilidad de secretario insular de NC-BC en Lanzarote y La Graciosa.
Precisamente fue Caraballo quien protagonizó el anuncio político más relevante de la Convención al comunicar su decisión de encabezar la candidatura de NC-BC al Cabildo de Lanzarote en las elecciones de mayo de 2027.
En su intervención afirmó que el objetivo de ese proyecto será “Recuperar Lanzarote”, una tarea que, aseguró, pasa por devolver el protagonismo a la sociedad lanzaroteña frente a un modelo que, a su juicio, la ha ido desplazando de las decisiones fundamentales sobre el futuro de la isla.
Yoné Caraballo defendió la necesidad de recuperar el control sobre cuestiones estratégicas como la sostenibilidad, la vivienda, el agua, la ordenación del territorio y los servicios públicos, planteando un cambio profundo en las prioridades de la institución insular.
En materia turística fue especialmente contundente al asegurar que, si alcanza la presidencia del Cabildo, “no habrá ni una cama turística más en Lanzarote”. Para ello, anunció su compromiso de impulsar una moratoria que ponga freno al desarrollismo sin límites y permita priorizar la calidad de vida de la población residente por encima del crecimiento descontrolado.
Respecto a la crisis de acceso a la vivienda, defendió la necesidad de intervenir el mercado para proteger a las familias lanzaroteñas. En ese sentido, planteó topar los precios del alquiler y “freír a impuestos” a los especuladores de vivienda mientras miles de personas encuentran cada vez más dificultades para acceder a un hogar.
Otra de las propuestas centrales de su discurso fue la recuperación de un ciclo integral del agua plenamente público y gestionado directamente por el Cabildo de Lanzarote, con el objetivo de garantizar un servicio eficiente, transparente y al servicio del interés general.
Yoné Caraballo concluyó su intervención con una firme defensa de la sanidad pública, mostrando su respaldo a la multitudinaria manifestación celebrada la pasada semana en defensa del Hospital Insular y contra lo que calificó como el desmantelamiento progresivo de la sanidad pública en la isla. “Recuperar Lanzarote también significa defender unos servicios públicos fuertes y de calidad para toda la ciudadanía”, afirmó.
La II Convención Isla-Hogar concluyó con el respaldo de la militancia al nuevo equipo insular y con el compromiso de la organización de afrontar una nueva etapa centrada en construir una alternativa política para Lanzarote y La Graciosa de cara al ciclo electoral de 2027.