Faustino Afonso, médico del CD Tenerife, tras la muerte de Jesús de Miguel: “Un chico de 30 años no puede morir jugando al fútbol”

Uno de los miembros equipo médico del CD Tenerife, Faustino Afonso, ha asegurado este martes que “un chico de 30 años no puede morir jugando al fútbol”, tras el fallecimiento del delantero del conjunto tinerfeñista Jesús de Miguel, horas después de sufrir un fuerte choque con el guardameta Jesús Owono, durante el partido liguero del lunes frente al Andorra.
En un video difundido en sus redes sociales, Afonso ha pedido “respeto y prudencia” y ha defendido que “algo tiene que cambiar” para que una tragedia así no se repita.
“Esta mañana se nos ha ido Jesús, Jesús de Miguel, nuestro compañero. Ayer saltó al Heliodoro como un día más y hoy ya no está. No nos lo creemos, no hay palabras que estén a la altura, no hay nada que yo pueda decir que pueda añadir nada”, explica.
La muerte del jugador, de 30 años, se produjo esta mañana en el Hospital Nuestra Señora de La Candelaria horas después de sufrir un fuerte impacto del portero del Andorra Jesús Owono en un balón dividido en los últimos minutos del partido disputado este lunes en el Heliodoro Rodríguez López.
Tras asegurar que le “están llamando para pedir que opine, prensa y compañeros”, Afonso indica que no va no responder, porque “no es el momento”.
“Hoy estamos todos con sus familias, con nuestros compañeros, con el club, con la afición, sobre todo con la familia. Y estamos, estamos, estamos conmocionados”, añade, antes de dar las gracias a todos los servicios médicos que prestaron su ayuda en el Hospital Nuestra Señora de Candelaria para tratar de salvarle la vida.
“Se dejaron la piel hasta el final por Jesús. Un chico de 30 años no puede morir jugando al fútbol, algo tiene que cambiar para que esto no ocurra y se lo debemos a Jesús”, finaliza el médico.
La Policía Nacional ha abierto una investigación sobre la muerte del futbolista, que está ya bajo supervisión judicial, han confirmado a EFE fuentes de la Comisaría provincial.
El funeral del jugador Jesús de Miguel, fallecido como consecuencia del golpe recibido durante el partido con el FC Andorra, será en Navahermosa, en la provincia de Toledo, en cuanto se pueda trasladar su cuerpo a la península.
En una comparecencia ante los medios, el máximo accionista del club tinerfeño, Rayco García, ha explicado que la primera plantilla y la directiva podrían acudir a la localidad toledana para dar el último adiós al futbolista y han trasladado el agradecimiento de la familia por las muestras de apoyo recibidas.