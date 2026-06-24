Alegan que la Zona de Bajas Emisiones dejará parte de Santa Cruz de Tenerife sin policía local

Tres sindicatos de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife, UGT, CC.OO. y CSIF, han alertado de que la futura implantación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), que restringirá al tráfico en la zona centro, tendrá un “impacto directo” en los agentes, ya que su implantación, afirman, “puede suponer una detracción significativa de efectivos policiales destinados ahora a funciones de seguridad ciudadana, prevención y atención ordinaria de incidencias, por lo que la nueva regulación incrementaría la conflictividad ciudadana, la presión operativa y los riesgos psicosociales para los policías”.
En ese sentido, indican que “la actual tramitación de la ordenanza no concreta qué órgano asumirá la validación de imágenes, revisión de incidencias, gestión de reclamaciones, supervisión del sistema automatizado o atención de errores derivados del sistema informático. Esta indefinición puede trasladar de facto funciones administrativas y burocráticas a la Policía Local, desviando agentes de funciones esenciales de seguridad ciudadana y administrativa”.
Los sindicatos así lo exponen en las alegaciones que han presentado al proyecto de ordenanza municipal de la ZBE, documento aprobado de manera inicial por el Ayuntamiento y del que ahora solicitan se suspenda su tramitación hasta “la realización del proceso de negociación colectiva”.
Además, denuncian que el expediente “no incorpora una memoria específica sobre el impacto real que las nuevas obligaciones tendrán sobre la plantilla”, que deben de cuantificarse en “necesidades de personal, medios materiales, formación especializada o recursos presupuestarios que garanticen la correcta implantación”, pues actualmente “no se acredita la existencia de un refuerzo específico de plantilla que permita asumir las nuevas funciones sin afectar al servicio ordinario y, además, la normativa establece que los agentes podrán realizar controles vinculados al acceso y vigilancia de la ZBE, además de intervenir en actuaciones relacionadas con el sistema automático de control, para el cual no han recibido formación”.