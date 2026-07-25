Acaba el rodaje en Tenerife de ‘Mi querida familia rusa’

La película Mi querida familia rusa ha finalizado recientemente su rodaje en Tenerife. La filmación se inició el 29 de junio y se ha desarrollado a lo largo de tres semanas en diversas localizaciones de Adeje y Santa Cruz de Tenerife.
La cinta es una comedia de humor irreverente y satírico sobre el choque cultural, una historia sobre cómo las diferencias terminan convirtiéndose en una oportunidad para descubrir aquello que realmente une a las personas. Escrita y dirigida por Jordi Calvet (¿Me entiendes o te lo explico?), cuenta con la dirección de fotografía de Ona Isart e inicia ahora su proceso de postproducción de cara a su estreno en 2027.
REPARTO
Miki Nadal (Zapeando), Cristina Medina (La que se avecina), Nerea Rodríguez (La llamada), Mikel Herzog Jr. (Asesinato para dos), Octavi Pujades (3 bodas de más) y Beatriz Rico (Un paso adelante) conforman un elenco que también cuenta con Pablo Puyol (Un paso adelante), Beatriz Mur (Mamma Mía: El musical), Santiago Urrialde (Que dios nos pille confesados), Malena González (Rabbit) y Macarena Gómez (La que se avecina).
La cinta supone el debut de Miki Nadal en un papel protagónico en cine, tras una amplia trayectoria en la televisión. En esta divertida comedia también debutan como protagonistas en la gran pantalla Mikel Herzog Jr. y Nerea Rodríguez.
Mi querida familia rusa narra la historia de Javier, un joven pianista que regresa a casa para anunciar que va a casarse con Katerina, una joven rusa que está embarazada. Lo que debería ser una feliz reunión se convierte en un campo de batalla cuando ambas familias, cargadas de prejuicios, orgullo y desconfianza, se conocen por primera vez.