Grave accidente en la TF-4: un motorista trasladado urgente al hospital 

Un motorista ha resultado herido de carácter grave a primeras horas de este viernes tras sufrir una caída de tráfico en la carretera TF-4, en el enlace de conexión con la autopista del Sur (TF-1), a la altura del municipio de Santa Cruz de Tenerife. El afectado fue atendido por el Servicio de Urgencias Canario (SUC) y trasladado de urgencia al Hospital Universitario de Canarias (HUC).
El accidente ocurrió a las 06:39 horas de la mañana, momento en el que el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibió la llamada de alerta avisando de que un motorista necesitaba asistencia médica inmediata tras quedar tendido en la calzada.
Traslado de urgencia al HUC
Hasta el lugar del suceso se desplazaron de inmediato dos ambulancias del SUC, una de soporte vital básico y otra medicalizada. El personal sanitario asistió y logró estabilizar al herido sobre el terreno antes de efectuar su traslado en la unidad medicalizada hacia el centro hospitalario tinerfeño, donde ingresó con pronóstico grave.
En el operativo intervinieron efectivos de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife y de la Guardia Civil, quienes colaboraron con las asistencias sanitarias y procedieron a elaborar el atestado correspondiente para esclarecer las causas de la caída. Por su parte, el personal del Servicio de Conservación de Carreteras del Cabildo de Tenerife ejecutó las labores de limpieza en la vía para garantizar la seguridad del tráfico y evitar nuevos incidentes en este enlace neurálgico de la Isla.