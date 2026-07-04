Repunte de calor en Canarias: la Aemet prevé hasta 32 grados este sábado

La previsión meteorológica para este sábado indica que estará nuboso en costas a primeras horas y poco nuboso en el resto, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Las temperaturas sufrirán un ligero ascenso, que podrá ser más intenso en las máximas en zonas del interior, y los termómetros oscilarán entre los 31 grados de máxima en Tenerife y los 19 grados de mínima en la isla de El Hierro.
El viento soplará del noroeste flojo, tendiendo a moderado por la tarde, con algún intervalo fuerte en los extremos nordeste y suroeste por la noche. En cumbres, soplará moderado de componente sur.
En la provincia de Las Palmas para este sábado, 4 de julio de 2026, indica que en Gran Canaria estará nuboso en costas de madrugada, disminuyendo a poco nuboso o despejado a lo largo de la mañana, y con intervalos nubosos en el norte por la noche.
En cuanto a Lanzarote y Fuerteventura, habrá intervalos nubosos en costas, más compacto en el la vertiente norte y oeste, que tenderá a poco nuboso o despejado a partir de mediodía, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Las temperaturas estarán en ligero ascenso, que será moderado en el caso de las máximas en zonas de interior donde se podrán alcanzar 30-32 grados, especialmente en medianías orientadas al sur y oeste así como en cumbres. Los termómetros oscilarán entre los 26 grados de máxima y los 22 de mínima en Las Palmas de Gran Canaria.
Respecto al viento, soplará flojo del noroeste con predominio de las brisas durante las hora centrales, aumentando a moderado del norte por la noche. En cumbres, moderado de componente sur.