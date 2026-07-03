Canarias se prepara para una larga ola de calor: las temperaturas rozarán los 40 grados

El Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Emergencias, ha declarado la situación de prealerta por temperaturas máximas en todo el Archipiélago a partir de las 08:00 horas del domingo, 5 de julio, ante la llegada de un episodio de calor de varios días de duración que comenzará por las islas orientales y se extenderá progresivamente al resto de Canarias durante la próxima semana.
La decisión se adopta teniendo en cuenta la información meteorológica disponible y en aplicación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA), según ha informado el Ejecutivo autonómico. La Aemet también ha emitido un aviso especial por una nueva ola de calor en España, que comenzará el domingo y afectará a buena parte del país, con temperaturas especialmente elevadas en distintas zonas, incluida Canarias.
Según la previsión manejada por Emergencias, el episodio comenzará durante la jornada del domingo en las islas orientales, con mayor incidencia inicial en Gran Canaria y en zonas del interior de Fuerteventura. A partir del lunes se espera una intensificación del calor, con una extensión progresiva al resto del Archipiélago y especial incidencia entre el martes y el jueves.
En Gran Canaria, las temperaturas máximas podrán alcanzar o superar los 34 grados en zonas del interior y en medianías orientadas al sur. Además, de forma puntual, podrían registrarse valores próximos a los 38 grados al inicio de la próxima semana.
Fuerteventura también se verá afectada por el episodio, con máximas que podrían llegar hasta los 33 grados en áreas del interior. En Tenerife, los modelos apuntan a temperaturas de entre 32 y 33 grados en sectores del interior, sin descartar que el calor se extienda posteriormente al resto de islas conforme evolucionen las condiciones meteorológicas.
El Gobierno de Canarias advierte de que se trata de un episodio asociado a una masa de aire cálido de origen africano. Esta situación vendrá acompañada de una inversión térmica baja, situada inicialmente entre los 400 metros en Gran Canaria y entre los 500 y 700 metros en las islas occidentales, con tendencia a descender progresivamente.
Esta inversión favorecerá un ambiente seco en medianías y zonas altas, por lo que se recomienda extremar las precauciones durante las horas centrales del día, especialmente entre la población vulnerable: personas mayores, menores, personas con patologías previas y quienes trabajen o realicen actividad física al aire libre.
La intrusión de aire africano también podrá ir acompañada de calima débil, principalmente en las islas orientales, aunque por ahora no se prevén concentraciones significativas de polvo en superficie.
La Dirección General de Emergencias realizará un seguimiento continuo de la evolución del episodio. El nivel de activación podría ampliarse en función de la actualización de las predicciones meteorológicas y de los avisos que emita la Agencia Estatal de Meteorología.
Ante esta situación, el Gobierno de Canarias insta a la población a seguir los consejos de autoprotección habituales: beber agua con frecuencia, evitar la exposición directa al sol en las horas de mayor calor, reducir la actividad física intensa, permanecer en lugares frescos y prestar especial atención a personas mayores, menores y personas dependientes.