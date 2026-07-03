La Aemet avisa de la primera gran subida de temperaturas en Canarias: 40 grados y noches tropicales a partir de este sábado

Canarias afronta desde este fin de semana la primera subida importante de temperaturas del verano, un episodio que podría prolongarse durante buena parte de la próxima semana y que dejará valores propios de pleno julio en varias zonas del Archipiélago.
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ya venía apuntando a un ascenso térmico a partir del sábado, dentro de un contexto de estabilidad atmosférica y temperaturas por encima de lo normal en buena parte de España. En Canarias, este repunte se notará especialmente en las islas orientales y en las medianías y zonas de interior, donde los termómetros podrán alcanzar o superar valores claramente veraniegos.
Los datos de la Aemet
Según la previsión difundida por Aemet, el calor empezará a ganar terreno desde el sábado 4 de julio y continuará durante los días siguientes. En el caso de Canarias, la Agencia contempla máximas que podrían llegar hasta los 40 grados en las islas orientales, especialmente en Lanzarote, Fuerteventura y Gran Canaria, mientras que en las occidentales podrían alcanzarse valores próximos a los 36 grados.
El episodio no solo estará marcado por las máximas diurnas. Uno de los aspectos más relevantes será el comportamiento de las temperaturas nocturnas. Aemet no descarta noches muy cálidas e incluso tórridas en puntos concretos del Archipiélago, con especial atención a medianías del sur de Gran Canaria, donde localmente los termómetros podrían no bajar de los 30 grados durante la madrugada.
La subida llega después de varios días más contenidos en Canarias, con alisio, nubosidad baja en el norte de las islas y temperaturas todavía moderadas en buena parte del territorio. La situación cambiará progresivamente a partir del fin de semana, cuando el calor comenzará a imponerse en las zonas más expuestas, sobre todo en el interior, medianías y vertientes orientadas al sur y sureste.
La evolución prevista apunta a que el episodio podría mantenerse, al menos, hasta mediados de la próxima semana. Aemet reconoce, no obstante, que todavía existe incertidumbre sobre la extensión temporal y espacial exacta del fenómeno. El escenario más probable contempla calor persistente durante varios días, con tiempo estable y ausencia generalizada de lluvias.
En el conjunto del país, esta nueva subida de temperaturas se relaciona con una situación de bloqueo atmosférico, altos geopotenciales y el desplazamiento de una masa de aire muy cálida. La Aemet ha advertido de un episodio de temperaturas muy altas y persistentes en la Península y Baleares, con posibilidad de que se configure una nueva ola de calor a partir del domingo 5 de julio, aunque con incertidumbre en su duración.
En Canarias, aunque el episodio no tendrá la misma intensidad que en los grandes valles peninsulares, sí supondrá un cambio claro respecto a los últimos días. Las zonas más sensibles serán las medianías, el interior de las islas, las vertientes sur y sureste y aquellos puntos donde el viento pierda intensidad o no llegue el alivio del alisio.
Las capitales y zonas costeras del norte podrían mantener valores más moderados, especialmente allí donde persista la nubosidad baja o la influencia marina. Sin embargo, el calor se dejará sentir con más fuerza lejos de la costa norte y en áreas interiores, donde las máximas pueden dispararse con mayor facilidad.
La previsión cobra especial importancia por la coincidencia con niveles elevados de radiación ultravioleta. Sanidad ha advertido estos días de riesgo extremo por radiación UV en distintos municipios de Canarias y recuerda que el Archipiélago presenta los niveles más altos de radiación solar de España durante todo el año, de acuerdo con los datos de Aemet.
El Gobierno de Canarias mantiene activo durante este verano su Plan Autonómico de Vigilancia y Prevención frente al Calor, diseñado para calcular diariamente el nivel de riesgo para la salud en las zonas de MeteoSalud del Archipiélago, alertar a los organismos implicados y coordinar la respuesta ante episodios de altas temperaturas.
Sanidad insiste en la importancia de extremar la prevención durante estos episodios, especialmente entre personas mayores, menores, pacientes crónicos, trabajadores al aire libre y población vulnerable. Entre las recomendaciones básicas figuran beber agua con frecuencia, evitar esfuerzos físicos en las horas centrales del día, buscar lugares frescos o ventilados, usar protección solar y prestar atención a personas que vivan solas o tengan problemas de salud.
La situación deberá seguirse con atención durante los próximos días, ya que las previsiones podrán ajustarse conforme avance la semana. Por ahora, el escenario más probable apunta a un episodio de calor prolongado en Canarias, con temperaturas en ascenso desde este fin de semana y valores elevados que podrían mantenerse hasta el viernes si se confirma la evolución prevista.