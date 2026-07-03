Cielos nubosos y termómetros a 30 grados: así será hoy el tiempo en Canarias

El tiempo en Canarias mantendrá este viernes una marcada división meteorológica con nubosidad baja en el norte de las Islas y cielos despejados en el sur, donde los termómetros rozarán los 30 °C. Según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), el Archipiélago registrará vientos flojos de componente noroeste y un predominio generalizado del régimen de brisas en las zonas de costa.
El estado del mar presentará condiciones adversas en puntos específicos. La Aemet prevé viento del norte o noreste de fuerza 4 o 5, que arreciará temporalmente a fuerza 6 en el sureste y el extremo noroeste hasta la madrugada, provocando marejada o fuerte marejada. En el suroeste las aguas permanecerán rizadas, mientras que en el nordeste se espera marejadilla.
La predicción del tiempo por islas
- Tenerife: La previsión del tiempo en Tenerife apunta a intervalos nubosos en el norte por debajo de los 900 a 1.100 metros, especialmente durante la noche. En el resto de la Isla predominarán los cielos poco nubosos. Las temperaturas experimentarán pocos cambios o ligeros descensos, con mínimas de 20 °C y máximas de 26 °C en Santa Cruz de Tenerife.
- Gran Canaria: Cielos nubosos en el norte por debajo de los 700 o 900 metros, que tenderán a intervalos en las horas centrales del día. En el sur, cielos despejados con un ligero descenso térmico en las máximas. Las Palmas de Gran Canaria oscilará entre los 21 °C y los 26 °C.
- Lanzarote y Fuerteventura: Ambas islas orientales presentarán cielos nubosos de noche y poco nubosos de día. Los termómetros podrán alcanzar localmente los 30 °C en el interior de la mitad sur de Fuerteventura y en el este de Lanzarote. Arrecife registrará máximas de 28 °C y Puerto del Rosario se quedará en 26 °C.
- La Palma, La Gomera y El Hierro: Intervalos nubosos más compactos en el norte durante la noche que darán paso a cielos despejados en horas centrales. Los vientos soplarán de flojos a moderados del noroeste. Las temperaturas máximas alcanzarán los 27 °C en San Sebastián de La Gomera, 25 °C en Santa Cruz de La Palma y 24 °C en Valverde.