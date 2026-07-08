Canarias no descansa ni de madrugada: una estación de AEMET marca 32,8 grados a medianoche

Canarias ha vuelto a vivir una madrugada marcada por el calor. Según los datos de observación de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), la estación de Agüimes, en Gran Canaria, registró 32,8 grados a las 00:10 horas de este miércoles, 8 de julio de 2026, uno de los valores más llamativos de la noche del martes al miércoles en el Archipiélago.
El dato aparece dentro de los valores extremos registrados por AEMET desde las 00:00 horas del día 8, por lo que conviene diferenciarlo de la mínima nocturna completa. Aun así, refleja la intensidad del episodio cálido que afecta a Canarias y que está dejando noches tropicales e incluso tórridas en distintos puntos de las Islas.
La propia AEMET ya había advertido de que, en las zonas más afectadas, las temperaturas nocturnas se mantendrían por encima de los 25-27 grados, especialmente en medianías, zonas altas y vertientes orientadas al sur. Este escenario complica el descanso nocturno y aumenta el riesgo para la población vulnerable, como personas mayores, menores, embarazadas o quienes padecen enfermedades crónicas.
El episodio de calor está relacionado con la entrada de una masa de aire cálida y seca de origen africano. El Gobierno de Canarias mantiene activada la situación de alerta por temperaturas máximas en todo el Archipiélago, en un contexto en el que también puede aparecer calima, aunque sin que se prevean concentraciones significativas de polvo en superficie.
Gran Canaria se mantiene como una de las islas más afectadas por este episodio, especialmente en medianías y zonas del sur, este y oeste. También se esperan temperaturas elevadas en el interior de Lanzarote y Fuerteventura, así como en medianías y cumbres del resto de islas.
Las autoridades recomiendan evitar la exposición al sol en las horas centrales del día, beber agua con frecuencia, reducir la actividad física intensa, permanecer en lugares frescos siempre que sea posible y prestar especial atención a las personas más vulnerables.
La madrugada de este miércoles confirma que el calor no solo se está dejando notar durante el día. En algunas zonas de Canarias, las temperaturas siguen siendo muy elevadas incluso pasada la medianoche.