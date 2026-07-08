Canarias afronta otra jornada de calor intenso: la Aemet señala las zonas más afectadas

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este miércoles, 8 de julio, una jornada de calor intenso en Canarias, con avisos amarillos por altas temperaturas en todas las Islas y máximas que podrán alcanzar los 37 grados en Gran Canaria, que es la única que permanece en aviso naranja. La previsión incluye además calima ligera en altura y noches muy cálidas en las zonas más afectadas.
Según la predicción de la Aemet para Canarias, los termómetros llegarán a 37 ºC en medianías orientadas al sur de Gran Canaria. En el resto de zonas de interior, especialmente en medianías orientadas al sur, se podrán alcanzar los 34 grados.
Avisos por calor en todas las Islas
El mapa de avisos de la Aemet mantiene activados avisos por temperaturas máximas en el Archipiélago durante las horas centrales del día. La situación afectará especialmente a zonas de interior, medianías y áreas orientadas al sur, donde el calor será más acusado.
En el caso de Gran Canaria, la previsión apunta a los valores más altos de la jornada, con 37 ºC en medianías del sur. La propia Aemet no descarta que localmente se alcancen los 40 grados en las zonas más expuestas.
En Lanzarote y Fuerteventura, el calor será más notable en el interior y en el sur. En Tenerife, La Gomera, La Palma y El Hierro, las temperaturas más elevadas se esperan en zonas altas y medianías, especialmente en vertientes orientadas al sur.
Calima ligera y noches por encima de 25 grados
La previsión de la Aemet recoge cielos despejados con calima ligera en altura, salvo por intervalos de nubes bajas por debajo de los 300-500 metros en el norte de las Islas más montañosas y en los litorales del oeste de las islas orientales.
El calor también se notará durante la noche. En las zonas más afectadas, las temperaturas mínimas podrán mantenerse por encima de los 25-27 grados, lo que puede dificultar el descanso y aumentar la sensación de bochorno.
La Aemet prevé que, salvo en los litorales del norte, se alcancen o superen los 30-33 ºC de forma generalizada. En el interior y sur de Lanzarote y Fuerteventura, así como en zonas altas y medianías del resto de Islas, se superarán los 34 ºC.
Temperaturas previstas en las capitales canarias
En las capitales de provincia, la Aemet prevé una máxima de 26 grados en Las Palmas de Gran Canaria, con mínima de 23 ºC. En Santa Cruz de Tenerife, la máxima prevista sube hasta los 32 grados, también con mínima de 23 ºC.
El viento soplará flojo a moderado del componente norte en costas, con intervalos de fuerte en vertientes este y oeste. En medianías predominará el viento flojo de dirección variable, con componente oeste en cumbres.
La recomendación principal en episodios de calor en Canarias es evitar la exposición prolongada al sol en las horas centrales, hidratarse con frecuencia y prestar atención a personas mayores, menores y personas con patologías previas.