La Aemet avisa del peor dato del calor en Canarias este miércoles: más de 40 grados y noche tropical

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anuncia para este miércoles una nueva jornada de calor en Canarias muy intenso, con cielos despejados, calima ligera en altura y temperaturas que podrán alcanzar los 37 grados en varias islas.
El dato más destacado se espera en Gran Canaria, donde no se descarta que se superen localmente los 40 grados en las cuencas de Tejeda y Tirajana, según la previsión de la Aemet.
En el conjunto del Archipiélago, salvo en los litorales del norte, se alcanzarán o superarán los 30-33 grados de forma generalizada. Además, en el interior y sur de Lanzarote y Fuerteventura, así como en zonas altas y medianías del resto de las islas, especialmente las orientadas al sur, se superarán los 34 grados.
Las noches también serán especialmente cálidas en las zonas más afectadas por el episodio. La Aemet prevé que las temperaturas nocturnas se mantengan por encima de los 25-27 grados en distintos puntos del Archipiélago.
En cuanto al viento, soplará flojo a moderado del norte en costas, con intervalos de fuerte en algunas zonas. En el mar, se espera viento del norte y nordeste de fuerza 3 o 4, temporalmente 5, con marejadilla o marejada. También habrá zonas con viento variable de fuerza 1 a 3 y mar rizada o marejadilla.
En Lanzarote, la previsión apunta a cielos despejados con calima ligera en altura, salvo intervalos de nubes bajas matinales en el litoral oeste y tras el anochecer. Las temperaturas apenas registrarán cambios y las máximas podrán alcanzar localmente los 37 grados en zonas de interior del sur y este. En Arrecife se esperan 22 grados de mínima y 34 de máxima.
En Fuerteventura, también predominarán los cielos despejados con calima ligera en altura. En zonas de interior del sur y este es probable que las máximas alcancen los 37 grados, mientras que en el resto se superarán de forma generalizada los 30-33 grados, salvo en el litoral norte y oeste. En Puerto del Rosario se prevén 22 grados de mínima y 32 de máxima.
Gran Canaria será una de las islas más afectadas por el calor. La Aemet prevé cielos despejados con calima ligera en altura, salvo intervalos nubosos matinales en el litoral norte. Se alcanzarán o superarán los 30-32 grados de forma generalizada, excepto en el litoral norte. En las cuencas de Tejeda y Tirajana es probable alcanzar los 37 grados y localmente podrían superarse los 40.
En las medianías de Gran Canaria se superarán los 34 grados, con valores que localmente podrán llegar a 37. En las orientadas al norte se esperan 34 grados por encima de los 600-700 metros. Además, en las zonas de mayor afectación, las temperaturas nocturnas apenas bajarán de los 26-28 grados. En Las Palmas de Gran Canaria se prevén 23 grados de mínima y 27 de máxima.
En Tenerife, la Aemet anuncia cielos despejados con calima ligera en altura, salvo intervalos nubosos matinales en zonas bajas del norte y tras el anochecer por debajo de los 300-500 metros. Se alcanzarán o superarán los 30-32 grados de forma generalizada, salvo en el litoral norte.
En medianías del oeste, sur y este de Tenerife, sin descartarlo en la capital, se alcanzarán los 34 grados, puntualmente 37. En estas zonas, las temperaturas nocturnas podrían situarse en torno a los 25 grados. En Santa Cruz de Tenerife se esperan 23 grados de mínima y 32 de máxima.
En La Gomera, el cielo estará despejado con calima ligera en altura, aunque se esperan intervalos nubosos matinales en zonas bajas del norte y tras el anochecer. Las temperaturas superarán los 30-32 grados de forma generalizada, salvo en el litoral norte. En medianías orientadas al sur y zonas altas se superarán los 34 grados, sin descartar localmente los 37. En San Sebastián de La Gomera se prevén 23 grados de mínima y 30 de máxima.
En La Palma, la jornada estará marcada por cielos despejados y calima ligera en altura, con intervalos nubosos matinales en zonas bajas del norte y tras el anochecer. Se alcanzarán o superarán los 30-33 grados de forma generalizada, salvo en zonas de litoral. En cumbres y medianías se alcanzarán o superarán los 34 grados, especialmente en El Paso. En Santa Cruz de La Palma se esperan 22 grados de mínima y 29 de máxima.
En El Hierro, la Aemet prevé cielos despejados con calima ligera en altura, salvo intervalos nubosos matinales en litorales del norte y tras el anochecer. Se alcanzarán o superarán los 30-32 grados de forma generalizada, excepto en el litoral norte. En medianías orientadas al sur y zonas altas se alcanzarán los 34 grados, puntualmente 37. En Valverde se prevén 17 grados de mínima y 27 de máxima.