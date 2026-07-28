AIMCA denuncia que el Cabildo de Tenerife “vuelve a dar la espalda” a la cultura tras excluir al 66% de los proyectos

La Asociación de la Industria Musical Canaria (AIMCA) ha denunciado este martes la situación de asfixia que atraviesa el sector cultural en Tenerife tras publicarse la propuesta de resolución de subvenciones para proyectos culturales del Cabildo de Tenerife correspondiente a 2026.
La convocatoria cuenta con una dotación total de 750.000 euros, lo que supone un recorte de 50.000 euros respecto al ejercicio anterior y deja sin financiación pública a 55 de los 83 proyectos presentados, el 66,3 % del total.
La patronal insiste en que no cuestiona los 28 proyectos subvencionados, sino la “insuficiencia económica” de una partida presupuestaria que margina a dos de cada tres solicitudes.
Según los datos aportados por la entidad, la dinámica se repite por sexto año consecutivo: entre 2024 y 2026, de 252 propuestas presentadas a la Corporación insular, un acumulado de 166 iniciativas culturales han quedado excluidas por falta de crédito, a pesar de que muchas de ellas superaban los 75 puntos sobre 100 en la valoración técnica.
Eventos históricos de Tenerife que se quedan sin partida económica
Entre la nómina de iniciativas excluidas en la resolución de 2026 figuran eventos consolidados en el calendario cultural de la Isla.
Destaca el Santa Blues de Tenerife, cita que alcanza las dos décadas de trayectoria; el Festival de Cortos de La Orotava; la temporada de la Atlantic Jazz Lab Orchestra; el Tenerife Peñón Fest; y el Festival Internacional de Cine de Realidad DOCANARIAS.
Asimismo, han quedado sin respaldo presupuestario el Festival de Músicas Alternativas de Canarias (FMAC), Soplo de Letras, Canarias Improvisa o el Move Canarias – Festival Internacional de las Artes del Movimiento.
El reparto interno de la convocatoria agrava la escasez de fondos para la mediana y pequeña industria. De los 750.000 euros asignados por la Corporación, una partida de 280.000 euros (el 37,3 %) se destina de forma exclusiva a los cuatro proyectos enmarcados en la modalidad D.
Con ello, las modalidades A, B y C —donde compiten decenas de muestras, ciclos de artes escénicas, proyectos audiovisuales y festivales de mediano formato— se reparten únicamente 470.000 euros.
Falta de representación y reparto de fondos en otras Islas
Desde AIMCA critican el incumplimiento del compromiso adquirido por la administración insular hace tres años para incorporar a la patronal a la Comisión de Valoración con voz, pero sin voto. La asociación considera “imprescindible” esta presencia para garantizar la transparencia del proceso y aportar mejoras técnicas a las bases reguladoras.
La entidad contrapone la situación tinerfeña con la gestión de otros cabildos del Archipiélago, donde la tasa de cobertura pública supera el 70 % de las iniciativas concurrentes. “El sector cultural ha crecido, pero las ayudas no”, advierten desde la directiva, recordando que el sector musical que agrupan engloba a más de 60 empresas y genera un impacto económico estimado de 65 millones de euros de producción, 37,56 millones en rentas y 842 empleos equivalentes en Canarias.
Ante este escenario, la junta directiva de AIMCA ha anunciado que solicitará una reunión de urgencia con la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, y el consejero de Cultura, José Carlos Acha, para exigir una ampliación presupuestaria y una reestructuración de las bases que evite la desaparición de eventos históricos.