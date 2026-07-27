La Policía pide ayuda para encontrar a Alejandro Enrique, un mayor desaparecido en Tenerife

La Policía Nacional ha solicitado este lunes colaboración ciudadana para encontrar a Alejandro Enrique A. H., de 72 años, desaparecido desde el 26 de julio en Guía de Isora, Tenerife.
Según informa la Jefatura Superior de Policía de Canarias, Alejandro Enrique mide 1,60 metros, su constitución es corpulenta, tiene calvicie y los ojos marrones.
Al respecto, la Policía ha indicado que la experiencia demuestra que la colaboración ciudadana, impulsada por los medios de comunicación, es determinante en este tipo de situaciones, instando a llamar al 091 o al 062 si se dispone de alguna información sobre el paradero de la mujer desaparecida.
Localizan al joven Roimer
Por otro lado, se ha informado de la localización con vida de Roimer Fernando S. L., después de que hubiera desaparecido en Las Palmas de Gran Canaria, y del que sus allegados no sabían nada desde el 20 de julio.
Roimer tiene 22 años, los ojos marrones, el pelo de color negro y mide 1,70 metros de altura, según ha informado la Jefatura Superior de Policía de Canarias.
El pasado viernes, la Policía había solicitado colaboración para encontrarlo y finalmente ha informado de su localización este lunes.
Canarias, cuarta región de España con más desaparecidos
El Archipiélago se sitúa en una posición alarmante en el último balance oficial. Canarias fue la cuarta comunidad autónoma con más personas desaparecidas en 2025, acumulando un total de 3.304 casos.
Dentro del ámbito regional, la presión estadística recae con fuerza sobre la provincia de Las Palmas, que registró 2.238 denuncias, frente al resto de las islas. Estos datos forman parte del Sistema de Personas Desaparecidas y Cadáveres y Restos Humanos sin identificar (PdyRH), que monitoriza cada alerta en tiempo real.