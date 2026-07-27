Arde Bogotá ‘salda su deuda’ este sábado con el público de Tenerife

Arde Bogotá regresa a Tenerife para ofrecer este sábado, 1 de agosto, el concierto que quedó pendiente con el público de la Isla tras cancelarse su actuación en 2023 a causa del incendio forestal que arrasó cerca de 15.000 hectáreas en 12 municipios. La banda de la Región de Murcia se subirá al escenario habilitado en el Estadio Municipal Francisco Peraza, La Manzanilla, en La Laguna.
La cita llega además en un momento especialmente significativo para el grupo de Cartagena. Hace solo unos días, Arde Bogotá participó en Madrid en la celebración de la victoria de la selección española de fútbol en el Mundial celebrado en Canadá, Estados Unidos y México, compartiendo escenario con otros destacados artistas nacionales ante miles de personas. Ahora cambia ese escenario excepcional por un concierto completo con el que volverá a encontrarse con el público tinerfeño.
Antonio García, Dani Sánchez, Pepe Esteban y José Ángel Mercader llegarán a Tenerife inmersos en uno de los momentos más destacados de su trayectoria. Tras consolidarse como una de las bandas imprescindibles del panorama musical español, el grupo ofrecerá un directo en el que repasará las canciones que han marcado su carrera y que los ha llevado a convertirse en uno de los nombres más reconocibles del rock nacional contemporáneo.
Las puertas del Estadio Municipal Francisco Peraza se abrirán a partir de las 19.00 horas y el concierto comenzará a las 21.00. Las localidades pueden adquirirse a través de las plataformas digitales de venta Entradas.com y Tickety.
COMIENZOS Y CONSOLIDACIÓN
Arde Bogotá dio el salto a la fama en 2020, posiblemente el año más complicado para cualquier grupo de música emergente como consecuencia de la pandemia del coronavirus. A partir de entonces todo ha ido en ascenso y la crítica es unánime, son el futuro, y también el presente, del rock español.
Antonio García (voz y guitarra), J. Mercader (batería), Daniel Sánchez (guitarra) y Pepe Esteban (bajo) integran esta formación que comenzó a despegar en 2017. Sin embargo, fue tres años más tarde cuando Sony Music se interesó por ellos. El EP El Tiempo y la Actitud vio la luz en 2020, y al año siguiente lanzaron el larga duración La Noche. Comenzaban a escribir su historia en la música española. En 2023 llegaría Cowboys de la A3, su segundo álbum, y para el 2 de octubre está prevista la publicación de Manufacturas del Club de la Gente Sola.