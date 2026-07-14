El fenómeno Arde Bogotá aterriza en Tenerife: fecha del concierto, ubicación y precio de las entradas

Arde Bogotá actuará en Tenerife el próximo 1 de agosto. La banda cartagenera llevará su gira mundial al Estadio Municipal Francisco Peraza, en La Laguna, donde presentará en directo las canciones de su nueva etapa musical.
El concierto comenzará a las 21.00 horas en el recinto conocido como La Manzanilla.
Las entradas están disponibles desde 49 euros a través de Tickety, según la información publicada por la plataforma oficial de venta.
La cita permitirá escuchar los grandes temas de Arde Bogotá y sus dos últimos lanzamientos, Instrucciones y Bigger Splash, adelantos del que será el tercer disco de estudio del grupo.
TE PUEDE INTERESAR