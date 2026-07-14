La salud es lo primero: arde su coche en La Laguna y se va para no perder la cita médica

Si en algo no le falta razón a la protagonista de este suceso es que la salud es lo primero, más allá de que su actuación pueda generar una lógica controversia.
Sea como fuere, y según las fuentes conocedoras del caso, lo cierto es que ayer ardió intensamente un vehículo en la calle de San Antonio, una céntrica vía lagunera que conecta el entorno de La Concepción con la antigua estación de guaguas de San Benito.
Como quiera que, lamentablemente, este tipo de sucesos se ha convertido en algo habitual, lo mas llamativo es que, a la llegada de los miembros de la Policía local de La Laguna y bomberos del Consorcio de Tenerife, la propietaria del vehículo -del que se había bajado tras escuchar un ruido y que se encontraba en las inmediaciones- abandonó el lugar de los hechos alegando que tenía una cita médica en el centro de salud de San Benito, para la cual -sostuvo- llevaba más de un año esperando.
Antes de proseguir con el relato, hay que aclarar que nadie espera un año por una cita médica en la Atención Primaria canaria (entre una semana o dos es lo normal, lamentablemente), aunque otra cosa bien distinta es si la cita corresponde a un especialista, donde la demora es muchísimo mayor hoy en día.
Asegurado el perímetro donde acaecieron los hechos, se procedió a apagar el incendio y a la retirada del vehículo. Felizmente, no hay que lamentar heridos.