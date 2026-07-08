Arona pide ayuda al Gobierno, Cabildo y Estado tras detectar casi 400 personas sin hogar

El municipio de Arona, a su largo y ancho, cuenta con cerca de 390 personas detectadas o atendidas en situación de exclusión residencial extrema, según arroja el primer diagnóstico municipal sobre sinhogarismo presentado ayer por el Ayuntamiento local y Cáritas Diocesana de Tenerife. El estudio, elaborado por la organización a encargo del área de Servicios Sociales, identifica además 22 núcleos o asentamientos informales repartidos por el municipio, con mayor concentración en la franja costera.
Los casos se acumulan sobre todo en los núcleos de Los Cristianos, Costa del Silencio, Las Galletas, El Fraile y Playa de Las Américas, zonas donde las condiciones de habitabilidad y el acceso a determinados servicios resultan más favorables para quienes no tienen donde vivir.
El coordinador del estudio, José Antonio Díez, explicó durante la presentación que el trabajo se ha centrado en las situaciones de mayor vulnerabilidad: personas que viven a la intemperie, en estructuras improvisadas, vehículos, espacios abandonados o viviendas inadecuadas. Según los datos expuestos, cerca del 90% de las personas analizadas se encuentra en alguna de estas situaciones de práctica falta de alojamiento.
“SINHOGARISMO OCULTO”
El informe, elaborado a partir de la clasificación europea Ethos de la Feantsa, arrojó también que el 21,8% de las personas identificadas son mujeres, una cifra que Cáritas vincula al llamado sinhogarismo oculto, una realidad menos visible y más difícil de detectar, que en muchos casos se cruza con la violencia de género.
El estudio también pone cifras al desamparo prolongado
Más del 14% de las personas analizadas lleva más de cinco años en situación de calle, un dato que los técnicos señalan como un indicador de “cronificación”. A esto se suma que casi el 78% no cuenta con ningún tipo de ayuda o pensión, y que el 58,1% presenta al menos una enfermedad crónica, agravada por la falta de acceso a la vivienda, la salud y la protección social.
Según los técnicos que han elaborado el diagnóstico, estos factores se retroalimentan y mantienen correlación, pues cuanto más tiempo pasa una persona en la calle, peor es su estado de salud, lo que genera más dificultades a la persona para salir de la exclusión.
El secretario general de Cáritas Diocesana de Tenerife, Ricardo Iglesias Escario, destacó que es la primera vez que la entidad elabora un informe de estas características en colaboración con un ayuntamiento. “Este estudio demuestra el compromiso de un municipio con una realidad concreta”, señaló Iglesias, quien advirtió de que la exclusión residencial extrema “ya no puede situarse únicamente en el área metropolitana, porque el sur de Tenerife presenta una realidad que requiere respuestas propias y rápidas”.
La concejala de Servicios Sociales de Arona, Ruth Martín (CC), recordó que desde julio de 2023 el Ayuntamiento “ha reforzado su respuesta al sinhogarismo con nuevas líneas de trabajo” con la creación de una unidad específica de desahucios y exclusión residencial, el proyecto ARCA -dirigido a personas en situación de soledad no deseada y sin redes de apoyo- y una centrada en la atención en calle.
Martín reconoció que esa programación “resulta insuficiente si se aborda solo desde los servicios sociales municipales”, e indicó que se vuelve aún más difícil “sin la implicación de otras instituciones”.
Por ello, la responsable anunció que el Ayuntamiento pretende crear una comisión municipal de sinhogarismo para mejorar la coordinación con otros sectores, como salud mental o adicciones, y abrirá conversaciones con otros ayuntamientos para abordar “con detalle y coordinación estas cuestiones”.
Petición de ayuda a administraciones
La edil reclamó además la implicación directa del Gobierno de Canarias, el Cabildo de Tenerife y el Gobierno del Estado para paliar la situación en la comarca sureña, que es, en esencia, homogénea y se encuentra esparcida. “La situación de las personas sin hogar en Canarias se ha multiplicado en los últimos años y debe tratarse como lo que es. He podido ponerme en contacto con otros responsables de Servicios Sociales en distintos ayuntamientos de la Isla: Adeje, Puerto de la Cruz, Granadilla de Abona… y al igual que nosotros detectan que necesitan apoyo de administraciones supramunicipales para dar respuesta a una realidad que ya no solo se encuentre en la calle, esto afecta directamente a la vida de muchas personas”, concluyó, no sin acabar calificando la situación como “crisis humanitaria”.