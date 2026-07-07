Arona, uno de los municipios más turísticos de Canarias, convive con una realidad mucho menos visible: hasta 307 personas sin hogar fueron identificadas entre 2024 y 2025 y las estimaciones sobre asentamientos informales elevan la cifra real a un rango de entre 470 y 885 personas. Así lo recoge el informe Las personas en situación de exclusión residencial extrema en el municipio de Arona 2025, presentado este mediodía por el Ayuntamiento de Arona y Cáritas Diocesana de Tenerife.
El diagnóstico, elaborado por Cáritas y financiado por el consistorio, identifica a 307 personas en situación de sinhogarismo entre 2024 y 2025. No obstante, las estimaciones sobre asentamientos informales elevan la cifra real a una horquilla de entre 470 y 885 personas.
Sinhogarismo en Arona
El informe ha sido elaborado a partir de los datos recogidos por las Unidades Móviles de Atención en Calle de Cáritas para personas sin hogar. Su presentación se ha celebrado en el Centro Cultural de Los Cristianos, con la participación de la alcaldesa de Arona, Fátima Lemes; la concejal de Servicios Sociales, Ruth Guacimara Martín; el secretario general de Cáritas Diocesana de Tenerife, Ricardo Iglesias; y el coordinador del estudio, José Antonio Díez.
El documento desmonta el denominado “efecto llamada” y revela que el 52,1% de las personas afectadas lleva más de un año en exclusión residencial. Además, un 14% supera los cinco años en esta situación.
El perfil mayoritario corresponde a hombres, que representan el 77,9% del total, y a personas de entre 36 y 65 años, que suponen el 64,2%. Sin embargo, el informe advierte del aumento de mujeres, que ya representan el 22,1% de las personas afectadas.
También destaca el incremento de unidades familiares con menores, que se han duplicado desde el primer semestre de 2025.
El sinhogarismo en Arona presenta una importante dimensión migratoria. El 69,8% de las personas afectadas son de origen extranjero y un 36,2% extracomunitarias, lo que agrava su situación por las dificultades administrativas que afrontan.
El informe de Cáritas, basado en 172 entrevistas en profundidad, ha permitido localizar 22 asentamientos informales en Arona. Entre ellos figuran chabolas, cuevas, edificios inacabados y caravanas.
Los datos reflejan una situación de extrema vulnerabilidad. El 51,2% de las personas entrevistadas no tiene acceso a agua potable y el 77,7% no percibe ningún tipo de ayuda, pensión o subsidio.
Además, el 59,9% presenta problemas de adicciones y el 14% patología dual. La falta de redes de apoyo, con un 48,6%, y las barreras administrativas, con un 15,3%, aparecen como los principales factores desencadenantes de la exclusión residencial.
El estudio también recoge el impacto directo de esta situación sobre la salud. El 37,8% de las personas encuestadas afirma que su estado de salud ha empeorado desde que perdió su hogar.
Desde Cáritas Diocesana de Tenerife advierten de que “no se puede normalizar que personas vivan sin acceso a agua o electricidad, expuestas a la violencia y a enfermedades”. La entidad subraya que este estudio “no es solo un diagnóstico, sino una herramienta para impulsar respuestas urgentes y coordinadas”.
El documento plantea una batería de propuestas orientadas a generar un impacto real en el municipio desde un enfoque de derechos, con perspectiva de género e interseccionalidad. Estas medidas se integran en el desarrollo del plan estratégico municipal que impulsa actualmente el Ayuntamiento de Arona.
El Ayuntamiento de Arona ha anunciado su compromiso de trabajar de forma coordinada con el Cabildo de Tenerife y el Gobierno de Canarias para implementar soluciones eficaces.
“Conocer la realidad es el primer paso para transformarla. Y este informe nos obliga a pasar de la visibilización a la acción”, concluye el equipo técnico.