El enorme atasco que indignó a los conductores en la TF-1 en plena madrugada: “Dos horas para salir de Santa Cruz”

Un control de tráfico instalado en la TF-1 provocó durante la madrugada de este viernes retenciones kilométricas a la salida de Santa Cruz de Tenerife. El atasco, que comenzó a registrarse en torno antes de la medianoche, mantuvo los vehículos prácticamente detenidos en la autopista del Sur, algunos hasta pasadas las 2.00 horas, según denunciaron decenas de conductores afectados a través de las redes sociales.
La congestión circulatoria coincidió con una noche de máxima afluencia en la capital tinerfeña debido a la celebración de varios eventos multitudinarios. Entre ellos destacaron la primera jornada del Cook Music Fest en la zona portuaria, la TLP Tenerife 2026 en el Recinto Ferial y la tradicional procesión marítima de la Virgen del Carmen en el puerto.
Conductores atrapados durante horas
Las quejas de los usuarios en plataformas digitales reflejan que el colapso afectó tanto a los asistentes a los eventos como a ciudadanos que regresaban de su jornada laboral nocturna.
Una de las conductoras afectadas aseguró haber tardado “dos horas buscando por todos lados para poder salir de Santa Cruz”, al tiempo que señalaba que el transporte público, como taxis y guaguas, también se encontraba saturado.
Otro de los testimonios recogidos en las redes sociales detalló que su hora prevista de llegada al hogar eran las 1:00 horas, retrasándose finalmente hasta pasadas las 4:00 horas debido al bloqueo en la autopista del Sur. Las imágenes y vídeos difundidos durante la madrugada muestran largas hileras de coches con las luces de freno encendidas ocupando la calzada en horario nocturno.
Coincidencia con eventos multitudinarios
Aunque las fuentes oficiales no han confirmado si el dispositivo de seguridad estaba vinculado de forma específica a los espectáculos, la intensidad del tráfico se vio agravada por la agenda cultural de la capital.
El Cook Music Fest congregó a miles de personas en el entorno portuario, mientras que la TLP Tenerife 2026 mantiene sus actividades en el Recinto Ferial entre el 14 y el 19 de julio. A esto se sumó la festividad del 16 de julio, que reunió a más de 60 embarcaciones en el litoral capitalino.
El debate generado entre los conductores no cuestionó la necesidad de realizar controles de alcoholemia y seguridad en una noche de ocio masivo, sino la planificación del operativo.
Varios de los afectados criticaron que la disposición del control causara el estrangulamiento completo de una arteria de comunicación esencial en momentos de alta densidad circulatoria.
Por el momento, las autoridades competentes no han ofrecido datos oficiales sobre la duración exacta del dispositivo, el balance de vehículos inspeccionados o las sanciones interpuestas.