La curiosa coincidencia que ‘despista’ en Santa Cruz antes de la semifinal del Mundial: una bandera de Francia en el Ayuntamiento

Una bandera de Francia colocada frente al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha despertado la curiosidad de numerosos viandantes este martes.
La enseña gala ondea junto a la española pocas horas antes de la semifinal del Mundial entre ambas selecciones, pero su presencia no responde al partido.
El motivo real
La explicación está en el calendario: este martes, 14 de julio, Francia celebra su Fiesta Nacional.
El Consistorio capitalino conmemora habitualmente esta fecha como muestra de los vínculos históricos y culturales de la ciudad con el pueblo francés.
La coincidencia ha provocado cierta confusión entre quienes han pasado durante la jornada por la sede municipal.
Algunos relacionaron las dos banderas con el esperado enfrentamiento que disputarán España y Francia en la primera semifinal del Mundial de Fútbol 2026.
Sin embargo, la bandera francesa ha sido izada por el Día Nacional de Francia, no como decoración previa al encuentro.
La festividad del 14 de julio recuerda la toma de la Bastilla de 1789 y la Fiesta de la Federación celebrada un año después