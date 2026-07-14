Dónde ver en Tenerife la semifinal del Mundial España-Francia en pantallas gigantes

Un total de ocho municipios de la Isla instalarán este martes pantallas gigantes para seguir en directo la semifinal del Mundial entre España y Francia, un partido que comenzará a las 20:00 horas.
La iniciativa, coordinada por diferentes ayuntamientos y el Cabildo de Tenerife, busca reunir a miles de aficionados en plazas y recintos públicos de forma gratuita. El combinado nacional, dirigido por Luis de la Fuente, llega al encuentro de esta noche tras apear a Bélgica en la ronda de cuartos de final.
La fiebre por La Roja se ha disparado en todo el Archipiélago ante la oportunidad de alcanzar la final del campeonato del mundo. Para dar respuesta a la gran demanda de los aficionados, las administraciones locales han habilitado zonas seguras de acceso libre que combinan pantallas de gran formato con actividades de ocio previas en varios puntos del norte, del sur y del área metropolitana.
Pantallas gigantes en el área metropolitana
En Santa Cruz, el Recinto Ferial de Tenerife será uno de los epicentros de la jornada. El Cabildo de Tenerife y el consistorio capitalino han acordado colocar una pantalla gigante de acceso libre en la terraza exterior. Además, en el interior del edificio, los participantes del evento tecnológico TLP Tenerife dispondrán de pantallas específicas para que puedan compatibilizar el torneo de videojuegos con el partido.
Por su parte, La Laguna distribuirá tres pantallas en diferentes puntos de la ciudad. Los seguidores de la selección podrán agruparse en la Plaza Hermano Ramón, en la Plaza San Luis Gonzaga del barrio de Taco, y en la Plaza del Tranvía en La Cuesta. El concejal de Deportes de la Laguna, Badel Albelo, explica que la medida pretende acercar los grandes hitos deportivos a los espacios públicos de los distintos barrios del municipio.
Puntos de encuentro en el sur y en la villa de Tegueste
En Candelaria, los aficionados de la selección española se darán cita en la Plaza de Santa Ana, que proyectará la señal televisiva en directo a partir de las 20:00 horas.
La emoción del fútbol también se vivirá intensamente en Tegueste, la localidad natal del internacional Pedri. El Ayuntamiento de la villa abrirá las puertas de la Ciudad Deportiva Los Laureles con entrada gratuita. Desde el consistorio teguestero recuerdan la conveniencia de cuidar el entorno y hacer uso de las papeleras habilitadas para mantener limpio el recinto deportivo.
Dónde ver el España-Francia en el norte de Tenerife
La comarca norte de la Isla sumará cuatro emplazamientos para no perderse el duelo frente a la selección de Kylian Mbappé:
- Los Realejos: la Plaza de San Agustín retransmitirá el encuentro a partir de las 20:00 horas. El ayuntamiento realejero ha animado a los vecinos a acudir al espacio público con banderas y camisetas rojas.
- La Orotava: la retransmisión se trasladará a la Plaza del Quinto Centenario, un punto habitual para este tipo de eventos multitudinarios en la villa orotavense.
- Icod de los Vinos: la Plaza Andrés de Lorenzo Cáceres abrirá sus actividades familiares previas a las 17:00 horas con música, pintacaras y un futbolín humano antes del inicio del partido en pantalla gigante.
- Santa Úrsula: el municipio norteño se suma a la jornada festiva estrenando una pantalla de gran formato en su plaza principal.