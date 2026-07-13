Confirmado por La Laguna: tres pantallas gigantes para ver el España-Francia

La Laguna instalará tres pantallas gigantes para seguir la semifinal del Mundial entre España y Francia este martes, 14 de julio, a las 20.00 horas. Además de la retransmisión prevista en el Casco, el Ayuntamiento llevará el partido a La Cuesta y Taco, con acceso gratuito hasta completar el aforo.
Las pantallas estarán situadas en la plaza Hermano Ramón, en el centro de La Laguna; la plaza San Luis Gonzaga, en Taco; y la plaza del Tranvía, en La Cuesta.
La iniciativa, impulsada por el Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna a través del Organismo Autónomo de Deportes (OAD), busca facilitar que la afición pueda seguir el encuentro desde distintos puntos del municipio, sin necesidad de desplazarse hasta el Casco.
Dónde estarán las pantallas gigantes de La Laguna
Las tres zonas elegidas para la retransmisión de la semifinal entre España y Francia son:
- Plaza Hermano Ramón, en el Casco de La Laguna.
- Plaza San Luis Gonzaga, en Taco.
- Plaza del Tranvía, en La Cuesta.
El encuentro comenzará a las 20.00 horas, hora canaria, y la entrada será libre y gratuita hasta alcanzar la capacidad máxima habilitada en cada espacio.
La distribución permitirá que barrios con una elevada población, como Taco y La Cuesta, cuenten también con una pantalla para disfrutar del partido. De esta manera, la retransmisión no quedará concentrada únicamente en el centro del municipio.
El concejal de Deportes y presidente del OAD, Badel Albelo, señaló que la trayectoria de la selección española está generando “una enorme ilusión” entre la afición.
“Queremos que La Laguna pueda vivir este encuentro de manera conjunta, en sus plazas y en un ambiente de convivencia y celebración deportiva”, afirmó.
Albelo explicó que el Ayuntamiento ha optado por repartir las pantallas en varios puntos para favorecer la participación de residentes de diferentes barrios.
“Hemos querido distribuir las pantallas en distintos puntos del municipio para facilitar la participación de vecinos y vecinas y seguir acercando los grandes acontecimientos deportivos a los espacios públicos”, añadió.
Horario del España-Francia
La semifinal del Mundial entre España y Francia se disputará este martes, 14 de julio, a partir de las 20.00 horas en Canarias.
El Ayuntamiento recomienda acudir con antelación, ya que el acceso será gratuito, pero estará limitado al aforo autorizado en cada una de las tres plazas.
La retransmisión permitirá vivir el encuentro tanto en el Casco de La Laguna como en Taco y La Cuesta, ampliando así las alternativas para quienes quieran animar a la selección española en espacios públicos.