El Recinto Ferial de Santa Cruz instalará una pantalla gigante en la terraza exterior para el España-Francia

El Cabildo de Tenerife y el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife habilitarán este martes una pantalla gigante en la terraza exterior del Recinto Ferial de la capital tinerfeña para retransmitir en directo la semifinal del Mundial de fútbol España-Francia. La emisión del encuentro arrancará a las 20:00 horas.
La iniciativa, de acceso libre y gratuito para toda la ciudadanía hasta completar el aforo disponible en el espacio al aire libre, busca reunir a aficionados y familias de la Isla para seguir el partido en un ambiente festivo. De forma paralela, el evento TLP Tenerife 2026 dispondrá de pantallas en su zona interior destinadas exclusivamente a sus participantes.
El Mundial se vive al aire libre en Santa Cruz de Tenerife
La plaza exterior del Recinto Ferial se transformará en el punto neurálgico para apoyar a la selección española en su camino hacia la final del campeonato del mundo. Las administraciones públicas han coordinado este despliegue técnico para aprovechar la explanada exterior del edificio, garantizando una alternativa de ocio seguro y abierto a todos los vecinos de Canarias que deseen seguir el choque.
Esta acción coincide con el arranque de la TLP Tenerife 2026, el mayor festival de tecnologías avanzadas y tendencias del Archipiélago, que este año conmemora su vigésimo aniversario del 14 al 19 de julio. El partido servirá como dinamizador de la jornada inaugural en los exteriores de la instalación.
La retransmisión cuenta con el impulso y patrocinio principal de la corporación insular a través del Parque Científico y Tecnológico de Tenerife, además del Instituto Canario de Desarrollo Cultural, el Ayuntamiento capitalino y la Fundación del Club Deportivo Tenerife.