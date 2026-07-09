El BOE publica 500 plazas judiciales: Canarias recibe refuerzos

El Boletín Oficial del Estado ha publicado este jueves el real decreto por el que se crean 500 plazas judiciales en España correspondientes a la programación de 2026. La medida incluye refuerzos para Canarias, con nuevas plazas en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, las audiencias provinciales y varios tribunales de instancia de Tenerife, Gran Canaria y Lanzarote.
El texto, recogido en el Real Decreto 559/2026, de 8 de julio, busca adecuar la planta judicial a las necesidades existentes y consolidar refuerzos que hasta ahora tenían carácter coyuntural. Según el BOE, las plazas se han diseñado teniendo en cuenta las cargas de trabajo de los órganos judiciales, las propuestas del Consejo General del Poder Judicial y los informes de las comunidades autónomas.
Refuerzo en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias
En el caso del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, el BOE recoge tres nuevas plazas en la Sala de lo Social. Una de ellas se crea en la sede de Santa Cruz de Tenerife y otras dos en la sede de Las Palmas de Gran Canaria.
La Sala de lo Social tramita asuntos relacionados con el ámbito laboral y la Seguridad Social, entre otros procedimientos. Por tanto, el refuerzo afecta a una jurisdicción especialmente vinculada a conflictos laborales, reclamaciones y recursos.
Nuevas plazas en las audiencias provinciales
El decreto también incluye seis nuevas plazas de magistrado en las audiencias provinciales de las Islas. En concreto, se crean tres plazas en la Audiencia Provincial de Las Palmas de Gran Canaria, correspondientes al orden civil.
En la provincia occidental, el BOE contempla otras tres plazas en la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife. Una se incorpora a la Sección 1.ª, otra a la Sección 3.ª y otra a la Sección 4.ª, todas ellas también en el orden civil.
Además, el real decreto crea la Sección 7.ª de la Audiencia Provincial de Las Palmas, que estará compuesta por tres plazas de magistrado, una de ellas con Presidencia. El propio texto precisa que esa configuración se hará mediante la creación de tres nuevas plazas.
Tribunales de instancia en Tenerife, Gran Canaria y Lanzarote
El refuerzo judicial llega también a los tribunales de instancia. En Canarias, el BOE incluye nuevas plazas en la Sección Civil de Arrecife, Las Palmas de Gran Canaria, Telde, San Bartolomé de Tirajana, Santa Cruz de Tenerife y Arona.
En la Sección Civil y de Instrucción se crean, además, plazas en los tribunales de instancia de Arucas, Granadilla de Abona y Güímar. Estos refuerzos afectan a órganos que atienden procedimientos civiles y de instrucción penal en sus respectivos partidos judiciales.
El decreto también contempla dos plazas en la Sección de lo Social de los tribunales de instancia de Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife, una plaza en la Sección de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Instancia de Santa Cruz de Tenerife y una nueva plaza en la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Santa Cruz de Tenerife.
A ello se suman tres plazas de juez o jueza de adscripción territorial en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, una figura que permite atender necesidades coyunturales de personal dentro del ámbito territorial correspondiente.
Cuándo entrarán en funcionamiento
El BOE establece distintas fechas de entrada en funcionamiento. Las plazas previstas en los tribunales superiores de justicia, audiencias provinciales y jueces de adscripción territorial comenzarán a funcionar el 31 de diciembre de 2026. Ese mismo día iniciarán su actividad las nuevas secciones de audiencias provinciales previstas en el decreto.
Para otras plazas con categoría de magistrado situadas en municipios sede de tribunales superiores de justicia, audiencias provinciales o sedes desplazadas, la fecha fijada es el 1 de junio de 2027. El resto de plazas no incluidas en esos supuestos entrará en funcionamiento el 1 de noviembre de 2027.
El decreto entra en vigor al día siguiente de su publicación en el BOE, es decir, este viernes 10 de julio de 2026. La norma fue aprobada por el Consejo de Ministros el 7 de julio y firmada el 8 de julio.
En conjunto, la medida supone un refuerzo relevante para la planta judicial de Canarias, especialmente en Tenerife y Gran Canaria, aunque también incluye a Lanzarote a través de Arrecife. El objetivo declarado por el Gobierno es mejorar la capacidad de respuesta de los órganos judiciales y contribuir a una tramitación más ágil de los procedimientos.