El BOE lo confirma: 23 becas de 8.400 euros para preparar oposiciones

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha puesto en marcha las primeras becas para preparar oposiciones a los cuerpos superiores de la Seguridad Social. La medida contempla 23 ayudas de 8.400 euros anuales cada una, con una inversión total de 193.200 euros.
La ministra Elma Saiz anunció la iniciativa este viernes, coincidiendo con la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de las bases reguladoras para la concesión de estas becas y con la clausura del curso Seguridad Social, un puente entre generaciones, celebrado en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), en Santander.
Quién puede optar a las nuevas becas de la Seguridad Social
Estas ayudas están dirigidas a quienes preparen oposiciones para incorporarse a los cuerpos superiores de la Seguridad Social. Entre los perfiles citados por el Ministerio figuran técnicos, letrados, interventores, actuarios, estadísticos y economistas.
El objetivo, según Saiz, es facilitar la preparación de las oposiciones, favorecer la igualdad de oportunidades en el acceso al empleo público e incorporar talento joven a una institución que el Ministerio define como un pilar del Estado del Bienestar.
“Queremos atraer talento, abrir puertas y asegurar que quienes quieran dedicar su carrera al servicio de la ciudadanía lo puedan hacer en las mejores condiciones posibles”, señaló la ministra durante su intervención.
23 ayudas de 8.400 euros anuales
La convocatoria prevé 23 becas, cada una dotada con 8.400 euros anuales. En conjunto, el programa cuenta con una inversión de 193.200 euros.
El Ministerio vincula estas ayudas a la preparación de oposiciones de alto nivel dentro de la Seguridad Social. La finalidad es que la falta de recursos económicos no sea un obstáculo para quienes quieran preparar procesos selectivos exigentes y de larga duración.
Saiz defendió que desarrollar una carrera profesional en la Seguridad Social debe ser una “opción real” para cualquier persona con vocación de servicio público, basada en los principios de mérito y capacidad.
El BOE publica las bases reguladoras
El anuncio llega después de que el BOE publicara las bases reguladoras para conceder las becas. Estas bases fijan el marco general de las ayudas, aunque la convocatoria concreta deberá detallar los plazos de solicitud, documentación necesaria, requisitos específicos y procedimiento de concesión.
Por ello, las personas interesadas deberán estar pendientes de la convocatoria oficial y de las instrucciones que publique el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
La medida se enmarca en el refuerzo de la Seguridad Social y en la necesidad de atraer nuevos perfiles profesionales a una administración con funciones clave en pensiones, prestaciones, cotizaciones y protección social.
Seguridad Social y jóvenes
Durante la clausura del curso de la UIMP, la ministra también defendió el papel de los jóvenes en el futuro del sistema. Saiz recordó que, desde la incorporación de las prácticas formativas no remuneradas al sistema, más de 2,3 millones de jóvenes han estado de alta al menos un día en la Seguridad Social, según los datos expuestos por el Ministerio.
La titular de Inclusión sostuvo que proteger a las personas jubiladas y ofrecer oportunidades a quienes comienzan su vida laboral son dos objetivos compatibles dentro de una misma política pública.
También reivindicó las reformas del sistema público de pensiones impulsadas a partir de las recomendaciones del Pacto de Toledo. Según Saiz, el sistema de pensiones “es sostenible”, su gasto “es asumible” y las medidas adoptadas “están funcionando”.
Un sistema ligado al relevo generacional
El curso celebrado en Santander analizó durante cinco jornadas el modelo de convivencia intergeneracional que representa la Seguridad Social y los retos de sostenibilidad del sistema.
Entre los asuntos tratados figuraron la solidaridad entre generaciones, la situación de los jóvenes en el mercado laboral, el papel de las migraciones y herramientas de análisis como INTEGRASS, desarrollada por la Seguridad Social para proyectar la evolución del gasto y evaluar la sostenibilidad financiera.
Saiz defendió que una gestión ordenada y regular de los flujos migratorios puede contribuir al mercado de trabajo y al sostenimiento del sistema público. También subrayó que la Seguridad Social debe seguir adaptándose a los cambios demográficos, laborales y sociales.