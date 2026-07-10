El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este viernes la convocatoria de 2.854 plazas para ingresar en la Policía Nacional.
La oferta se reparte entre la Escala Básica, con 2.704 plazas, y la Escala Ejecutiva, con 150 plazas para la categoría de inspector o inspectora.
La convocatoria abre una nueva oportunidad para quienes preparan oposiciones a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Las solicitudes deberán presentarse en el plazo de 15 días hábiles, contados a partir del día siguiente a la publicación de la resolución en el BOE.
Cuántas plazas convoca la Policía Nacional
La mayor parte de la oferta corresponde a la Escala Básica de la Policía Nacional. En total, se convocan 2.704 plazas de alumnos y alumnas de la Escuela Nacional de Policía para acceder a la categoría de policía.
De esas plazas, 541 están reservadas a militares profesionales de tropa y marinería que lleven al menos cinco años de servicio. Las 2.163 restantes se cubrirán mediante oposición libre. Si las plazas reservadas a militares no se cubren, se acumularán al turno libre.
A esta convocatoria se suma la de la Escala Ejecutiva, con 150 plazas para aspirantes a inspector o inspectora de la Policía Nacional.
En este caso, las personas que superen el proceso accederán como alumnado de la Escuela Nacional de Policía y deberán completar la fase de formación correspondiente.
Requisitos para presentarse a la Escala Básica
Para optar a una plaza de la Escala Básica, el BOE exige tener la nacionalidad española, haber cumplido 18 años y no superar la edad máxima de jubilación en la Policía Nacional.
También se pide no haber sido condenado por delito doloso grave o menos grave, no haber sido separado del servicio de ninguna administración pública y no estar inhabilitado para ejercer funciones públicas.
Además, los aspirantes deberán estar en posesión del permiso de conducir de clase B, contar con el título de Bachiller o equivalente y acreditar al menos un nivel A2 de inglés o francés, los dos idiomas prioritarios para la Policía Nacional.
La convocatoria incluye otros requisitos, como no estar dentro de las causas de exclusión física o psíquica previstas en el cuadro médico, no consumir drogas tóxicas o sustancias psicotrópicas, y prestar compromiso de portar armas y, en su caso, llegar a utilizarlas.
Cómo será el proceso selectivo
El proceso selectivo para la Escala Básica tendrá tres fases: oposición, curso de formación y módulo de formación práctica en puesto de trabajo.
La fase de oposición incluye pruebas de aptitud física, conocimientos, reconocimiento médico, entrevista profesional y personal, y test psicotécnicos. La convocatoria establece que el tribunal no podrá aprobar a más aspirantes que plazas convocadas.
Quienes superen la oposición deberán incorporarse a la Escuela Nacional de Policía. Allí realizarán el curso de formación previsto. Después completarán el módulo de prácticas necesario antes de ser nombrados policías.
En el caso de la Escala Ejecutiva, el proceso también se estructura en oposición, curso de formación y módulo de formación práctica. Los aspirantes que superen todas las fases serán nombrados inspectores o inspectoras.
Cómo presentar la solicitud
La solicitud debe presentarse de forma telemática a través del Portal del Aspirante de la Policía Nacional. El BOE indica que el modelo oficial de admisión y liquidación de la tasa de examen corresponde al modelo 790, código de tasa 088.
Una vez terminado el plazo de presentación, la Dirección General de la Policía publicará en el BOE la resolución con la lista de personas excluidas y la causa de exclusión.
La consulta individualizada de admitidos y excluidos se realizará a través de las páginas oficiales habilitadas por la Policía Nacional.
La convocatoria publicada este viernes convierte esta oferta en una de las referencias de empleo público más destacadas del verano para quienes buscan una plaza estable en la Administración del Estado.