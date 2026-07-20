Arden varios coches de madrugada en Tenerife: los Bomberos actúan en seis emergencias y rescatan a tres atrapados

Efectivos del Consorcio de Bomberos de Tenerife han completado en las últimas horas un intenso despliegue operativo en diversos puntos de la Isla.
Los servicios han incluido la extinción de varios incendios de contenedores, rastrojos y vehículos en Santa Cruz de Tenerife e Icod de los Vinos, un conato forestal en el Barranco de Masca y la liberación de heridos atrapados en tres accidentes de tráfico graves en Los Silos, La Matanza de Acentejo y El Tanque.
3 incendios de madrugada en Santa Cruz de Tenerife
La Central de Coordinación de Emergencias de Bomberos de Tenerife, a través de la sala operativa del 1-1-2, movilizó de madrugada a dotaciones del parque de la capital tinerfeña por tres fuegos casi simultáneos.
El primero de ellos consistió en un incendio de contenedor en la calle Timanfaya, cuyo fuego se propagó y afectó de forma directa a un coche estacionado en las inmediaciones. Poco después, las mismas unidades tuvieron que extinguir otros dos fuegos de rastrojos localizados en los barrios de Barranco Grande y El Sobradillo.
3 personas atrapadas en vuelcos
Los accidentes de tráfico han concentrado buena parte de los recursos de salvamento del Consorcio de Bomberos de Tenerife:
- Los Silos: Anoche, sobre las 23:30 horas, bomberos del parque de Icod de los Vinos actuaron en un vuelco de un turismo. Tras estabilizar el coche mediante calzos, los efectivos accedieron por la parte trasera para inmovilizar a los ocupantes y transferirlos a una ambulancia del Servicio de Urgencias Canario (SUC), en un dispositivo que contó con la Guardia Civil.
- La Matanza de Acentejo: El sábado, a las 10:00 horas, personal del parque de La Orotava acudió a la avenida Roma por la colisión de dos vehículos. Para excarcelar a una persona atrapada, procedieron a estabilizar el automóvil y desmontar el techo con el fin de posibilitar su extracción junto al equipo del SUC, la Policía Local y la Guardia Civil.
- El Tanque: El viernes, a las 13:00 horas, unidades de Icod de los Vinos y bomberos voluntarios de Santiago del Teide acudieron a la pista La Cancela, donde un coche cayó unos cinco metros fuera de la vía. Los bomberos rescataron a sus dos ocupantes e inmovilizaron a los heridos antes de ponerlos a disposición de los sanitarios.
Varios vehículos calcinados en Icod y conato en Masca
A las 04:30 horas de este domingo, bomberos de Icod de los Vinos sofocaron un incendio que destruyó varios coches aparcados en la calle México, también con presencia de la Guardia Civil.
Por otro lado, el sábado sobre las 12:00 horas, se declaró un fuego de cañaverales, rastrojos y palmeras en el Barranco de Masca, en Buenavista del Norte. La magnitud del conato obligó a desplegar a bomberos de Guía de Isora, Icod de los Vinos, San Miguel de Abona, voluntarios de Santiago del Teide y brigadas del BRIFOR. Tras perimetrar y controlar el incendio, las dotaciones insulares se retiraron y dejaron las labores de refresco y vigilancia en manos de las brigadas forestales del Cabildo de Tenerife.