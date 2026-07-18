Detienen al presunto autor del incendio en Masca

Agentes de la Guardia Civil pertenecientes al Puesto Principal de Icod de los Vinos, han detenido a una persona, un varón de 69 años de edad, vecino de la zona, como presunto autor de un incendio ocurrido en el día de hoy a las 12:30 horas aproximadamente en la zona de Masca.
Gracias a la rápida actuación de los agentes, se ha podido localizar y detener en menos de dos horas al supuesto autor del incendio, el cual habría prendido dos focos, que ya han sido extinguidos por agentes de extinción de incendios, encontrándose aún en el lugar los mismos realizando labores de refresco en la zona.
El acusado pasará a disposición judicial una vez se finalice la instrucción de las diligencias correspondientes.
TE PUEDE INTERESAR