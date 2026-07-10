Dos incendios en viviendas de Tenerife movilizan a los bomberos en pocas horas

Bomberos de Tenerife intervino entre la tarde de ayer y la madrugada de este viernes en dos incendios en viviendas ubicadas en Candelaria y Santa Cruz de Tenerife.
El primero afectó al cuarto de lavar de una azotea en un bloque de edificios y el segundo se produjo en la cocina de una casa terrera.
El incendio de Candelaria tuvo lugar sobre las 15:00 horas, según ha informado el Consorcio de Bomberos de Tenerife.
El aviso llegó a través de una llamada a la Central de Coordinación de Emergencias de Bomberos en el 112, en la que se alertaba de que las llamas salían por la fachada de un edificio.
Las llamas salían por la fachada en Candelaria
Efectivos de los parques de Güímar y Santa Cruz se desplazaron hasta el lugar. A su llegada, comprobaron que el fuego se había originado en el cuarto de lavar situado en el ático del inmueble.
En ese momento, personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario (SUC) estaba asistiendo a la propietaria de la vivienda afectada.
Los bomberos accedieron al edificio, extinguieron las llamas y posteriormente ventilaron el humo acumulado en la escalera y en las viviendas.
En la intervención participaron también agentes de la Policía Local y de la Guardia Civil.
Otro incendio esta madrugada en Santa Cruz
El segundo incendio se produjo en torno a las 02:00 horas de esta madrugada en una casa terrera de Santa Cruz de Tenerife.
En este caso, fueron activados efectivos del parque capitalino.
Al llegar al inmueble, los bomberos comprobaron que había una persona en el interior y que el fuego se localizaba en la cocina.
Los efectivos extinguieron por completo las llamas y ventilaron la vivienda para eliminar el humo.
Hasta el lugar acudieron también la Policía Local y el SUC, según la información facilitada por el Consorcio.
Rescate en el mar y fuego de rastrojos
Además de los dos incendios de vivienda, Bomberos de Tenerife intervino ayer en otros servicios en la Isla.
Sobre las 20:30 horas, efectivos del parque de Güímar fueron solicitados para rescatar a una persona que se encontraba en el mar y sufría una parada cardiorrespiratoria.
Los bomberos trasladaron al afectado hasta una zona más segura e iniciaron maniobras de reanimación hasta la llegada del personal sanitario del SUC.
Pese a los intentos, los sanitarios solo pudieron confirmar el fallecimiento.
En Santa Cruz, efectivos del parque capitalino actuaron también sobre las 18:40 horas en un fuego de rastrojos declarado en un solar anexo al Colegio Adonay.
Qué hacer ante un incendio en una vivienda
El Consorcio de Bomberos de Tenerife recuerda que, ante un incendio en una vivienda, la prioridad debe ser siempre proteger la vida.
La extinción solo debe intentarse en fuegos incipientes y con medios adecuados, como extintores o mantas ignífugas.
Bomberos advierte de que no se deben usar elementos poco eficaces que puedan aumentar el riesgo de quemaduras o inhalación de humo.
Ante una emergencia, la recomendación es llamar inmediatamente al 112, cerrar las puertas para contener el fuego y protegerse del humo y de las llamas hasta la llegada de los servicios de emergencia.