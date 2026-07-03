Buscan a Jorge Díaz, desaparecido tras salir con su embarcación en Canarias

Jorge Díaz Martínez, un joven de 24 años, permanece desaparecido desde el pasado 19 de junio en la zona de Castillo del Romeral, en el municipio grancanario de San Bartolomé de Tirajana.
Según ha difundido su familia, el joven junto a otro acompañante salieron días antes con su embarcación para llevar un motor a otro barco. Desde entonces, no se tienen noticias sobre su paradero, por lo que sus allegados han iniciado una campaña de difusión en redes sociales para tratar de recabar cualquier dato que pueda ayudar a localizarlo.
En las imágenes compartidas por la familia se detallan varios rasgos físicos de Jorge Díaz Martínez con el objetivo de facilitar su identificación. El joven tiene 24 años, mide 1,75 metros de estatura, tiene los ojos marrones y el pelo negro.
La familia pide la colaboración ciudadana y solicita que cualquier persona que pueda aportar información sobre su posible paradero contacte con los servicios de emergencia a través del 1-1-2.
Además, han habilitado el teléfono 680 544 391 para recibir cualquier dato que pueda resultar útil en la búsqueda.