Localizan a un hombre desaparecido en Tenerife mientras paseaba a su perro

La Policía Local de Granadilla de Abona y la Agrupación Municipal de Protección Civil activaron el pasado sábado un dispositivo de búsqueda para localizar a un vecino de 74 años que había desaparecido en las inmediaciones de la montaña Acojeja, en Granadilla casco.
El operativo se puso en marcha después de que la esposa del afectado presentara la denuncia por su desaparición. Según trasladó, el hombre había salido a pasear a su perro durante la tarde-noche del día anterior y no había regresado a su domicilio.
Los efectivos centraron inicialmente el rastreo en la zona de la calle Los Parques, donde fue localizada la mascota. A partir de ese punto, los servicios de emergencia intensificaron la búsqueda por el entorno hasta que lograron encontrar al vecino en el terraplén de un barranquillo.
Tras su localización, los efectivos procedieron a su rescate y lo trasladaron con éxito hasta una ambulancia, resolviéndose la incidencia con un desenlace favorable.
Desde el Ayuntamiento de Granadilla de Abona han agradecido la rápida intervención, coordinación y profesionalidad de todos los efectivos participantes, cuyo trabajo fue clave para localizar al hombre y completar el rescate.