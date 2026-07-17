Caco Senante participará en el homenaje a Pablo Milanés en el Festival Internacional de Cines del Sur en Granada

Tras su exitoso recorrido en Festivales internacionales (en más de una veintena de países de todo el mundo) Para vivir. El implacable tiempo de Pablo Milanés, llega a Granada para abrir el Festival Internacional de Cines del Sur, en el Teatro del Generalife, al cual asistirá su director Fabien Pisani.
Para este director la película se proyecta en un momento clave ya que “Cuba atraviesa hoy uno de los momentos más complejos de su historia. Entre la crisis económica, el desgaste de un proyecto colectivo y el desencanto de varias generaciones, las preguntas sobre identidad, memoria y futuro se han vuelto urgentes. En ese contexto, volver a la vida y la obra de Pablo Milanés no es un ejercicio de nostalgia, sino una necesidad: la de revisar, desde lo íntimo, las promesas, las contradicciones y los desengaños que marcaron a un país y a su pueblo”. Pisani añade que “en última instancia es una película sobre el amor, el amor no como una aspiración sino más bien como una estrategia de supervivencia”.
El sábado 18 de julio, se realizará además una conversación en torno a la figura de Pablo Milanés, con la participación de Nancy Pérez, historiadora gallega y viuda de Milanés y el cantante y compositor canario Caco Senante, en el Teatro Isabel La Católica. Además, por la tarde de ese mismo día se ofrecerá un concierto homenaje al cantante cubano en el Centro Federico García Lorca.
SINOPSIS
Exploración cinematográfica de un momento crucial, cuando la música y la historia se entrelazaron para reflejar las esperanzas y las luchas de toda una generación. A través de la vida y las canciones de Pablo Milanés, la película es un viaje profundamente personal y de resonancia universal, atravesando convulsiones políticas, victorias arduamente conquistadas y dolorosos retrocesos. Su historia se convierte en espejo de una generación que se atrevió a soñar con cambiar el mundo. Más que un retrato biográfico, PARA VIVIR es un diálogo íntimo entre un padre y su hijo, marcado por el amor, el legado y la búsqueda de sentido. Al indagar en el pasado de su padre, el hijo descubre no sólo los valores que moldearon la vida de Pablo, sino también las raíces de su propia identidad. Una historia de arte, resistencia y conexión intergeneracional, PARA VIVIR es a la vez un homenaje y un ajuste de cuentas con el pasado, con la memoria y con el poder imperecedero de la música.
DIRECTOR
Cineasta, productor y emprendedor cultural nacido en Cuba, con más de dos décadas de experiencia en música, cine y televisión. Su trabajo combina la narración artística con la promoción cultural, y suele centrarse en las voces y los movimientos que configuran la identidad cubana y caribeña. En 2011 desarrolló y produjo 7 días en La Habana, un largometraje coral que se estrenó en el Festival de Cannes 2012 (Selección Oficial – Un Certain Regard) y que también se presentó en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián.
Su película más reciente, PARA VIVIR: El Implacable Tiempo de Pablo Milanés, un documental sobre la vida y el legado del legendario cantautor cubano, fue producida con el apoyo de EFICINE y tuvo su estreno mundial en Sheffield DocFest 2025.
Su ópera prima documental, EN LA CALIENTE: Cuentos de un Guerrero del Reguetón (2024), ha recibido varios premios, incluyendo el prestigioso Premio Gabo a la excelencia periodística, el Lobo Marino al Mejor Documental en el Festival Internacional de Cine de Punta del Este (Uruguay), Mejor Documental en el Nvision Latino Film & Music Festival (Palm Springs, EE. UU.), Mejor Dirección y Mejor Sonido en el Festival Internacional de Cine de Ceará (Brasil) y Mejor Cartel en el Festival del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana (Cuba).
Egresado del Guadalajara Talent Campus y del Sundance Screenwriters Lab en Oaxaca, Pisani ha impulsado varias iniciativas en Cuba orientadas a fortalecer su capital cultural. Es fundador de Musicabana, un festival internacional de música dedicado a promover el intercambio cultural y las industrias creativas del país.
FESTIVALES
Sheffield DocFest — Reino Unido, 2025
DOC NYC — USA 2025
Festival Internacional de Cine de Mar del Plata —Argentina, 2025
FILMAR en América Latina — Suiza, 2025
Festival Internacional de Cine de Morelia — México, 2025
Festival Gabo — Colombia, 2025
Big Cuba Film Festival — Alemania, 2025
Festival Internacional de Cine de Santa Cruz FENAVID— Bolivia, 2025 (Mejor Documental)
Doc & Roll Film Festival — Reino Unido, 2025
Festival In-Edit — Chile, 2025
24th Dhaka International Film Festival (DIFF) —Bangladés, 2026
Listapad – Festival Internacional de Cine de Minsk —Bielorrusia, 2025
Retama – Festival de Cine Latinoamericano — Perú, 2025
SeeYouSound – International Music Film Festival —Italia, 2026
Antenna Documentary Film Festival — Australia, 2026
Chicago Latino Film Festival – USA, 2026
Bergen, Cinelatino – Noruega, 2026
Houston Latino Film Festival – USA, 2026
In-Edit, Uruguay 2026
Muestra de Cine Internacional Memoria, Verdad y Justicia – Guatemala 2026
Festival Internacional de Cine de Panamá – Panamá, 2026
IndieLisboa, Portugal, 2026
Havana Nueva York Film Festival, USA, 2026
Festival Centroamérica Cuenta, Panamá, 2026
FICHA TÉCNICA Y ARTÍSTICA
Título original: PARA VIVIR. El Implacable Tiempo de Pablo Milanés
Título internacional: PARA VIVIR – The Implacable Times of Pablo Milanés
Nacionalidad: México | España | Cuba | EE.UU.
Idioma: Español | Portugués | Inglés
Países de producción: México | España | EE.UU. | Cuba | Brasil | Argentina
Género: Documental | Biográfico | Musical
Duración: 106 min
Distribuidor en España: Syldavia Cinema
Escrita y dirigida por: Fabien Pisani
Producida por: Laura Imperiale, Carlos Sosa, Fabien Pisani
Productores ejecutivos: Nancy Pérez, Laura Imperiale, Carlos Sosa, Fabien Pisani,
José Cohen, Clementina Mantellini, Armando Croda, Susana Camarena
Productoras: Cacerola Films (México), Viento del Norte Cine (México) & 100 Machetes 100 Alas (EE.UU.)
En asociación con: Zun Zun Productora (España) y Cactus Docs (México) Fotografía: Ernesto Pardo, Fabien Pisani Sonidistas: Álvaro Silva Wuth, Irina Carballosa Edición: Clementina Mantellini, Armando Croda
Diseño y mezcla de sonido: Pablo Betancour, Miguel Hernández
Banda sonora: Yayo González
Redes: Instagram: @paravivirfilm Facebook: @paravivir
Con la participación de: Pablo Milanés, Harry Belafonte, Chico Buarque, Omara Portuondo, Silvio Rodríguez, Chucho Valdés, Fito Páez, Joaquín Sabina, Joan Manuel Serrat, Ana Belén, Pedro Juan Gutiérrez, Rosa Marquetti, entre otros.