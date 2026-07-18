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La Aemet pone el foco en Canarias: calor y calima ‘intensa’ este sábado

Según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología
calima en Canarias
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La previsión meteorológica para hoy indica que estará de poco nuboso a despejado con intervalos en franjas costeras del norte y con calima en niveles altos, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Las temperaturas sufrirán pocos cambios y los termómetros oscilarán entre los 32 grados de máxima en Tenerife y los 17 grados de mínima en la isla de El Hierro.

El viento soplará alisio con intervalos de fuerte en franjas costeras del sureste y en el extremo noroeste, predominando las brisas en el oeste.

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En la provincia de Las Palmas para este sábado, 18 de julio de 2026, indica que en Gran Canaria estará despejado con intervalos en franjas costeras del norte y con calima en niveles altos.

En cuanto a Lanzarote y Fuerteventura, estará despejado, con intervalos en el oeste y con calima en niveles altos, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Las temperaturas experimentarán pocos cambios o en ligero ascenso en el interior. En Las Palmas de Gran Canaria las máximas serán de 27ºC y las mínimas estarán en 23ºC.

Respecto al viento, soplará con alisio con intervalos de fuerte y rachas ocasionales muy fuertes en franjas costeras del sureste y noroeste, predominando las brisas en el suroeste.

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