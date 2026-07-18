La Aemet pone el foco en Canarias: calor y calima ‘intensa’ este sábado

La previsión meteorológica para hoy indica que estará de poco nuboso a despejado con intervalos en franjas costeras del norte y con calima en niveles altos, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Las temperaturas sufrirán pocos cambios y los termómetros oscilarán entre los 32 grados de máxima en Tenerife y los 17 grados de mínima en la isla de El Hierro.
El viento soplará alisio con intervalos de fuerte en franjas costeras del sureste y en el extremo noroeste, predominando las brisas en el oeste.
En la provincia de Las Palmas para este sábado, 18 de julio de 2026, indica que en Gran Canaria estará despejado con intervalos en franjas costeras del norte y con calima en niveles altos.
En cuanto a Lanzarote y Fuerteventura, estará despejado, con intervalos en el oeste y con calima en niveles altos, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Las temperaturas experimentarán pocos cambios o en ligero ascenso en el interior. En Las Palmas de Gran Canaria las máximas serán de 27ºC y las mínimas estarán en 23ºC.
Respecto al viento, soplará con alisio con intervalos de fuerte y rachas ocasionales muy fuertes en franjas costeras del sureste y noroeste, predominando las brisas en el suroeste.