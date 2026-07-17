La Aemet lo confirma: niveles altos de calima que podrán “reducir la visibilidad” en Canarias

Canarias afrontará los próximos días con cielos poco nubosos o despejados, calima en niveles altos y temperaturas que podrán alcanzar o superar los 30 grados en amplias zonas del Archipiélago, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
La presencia de polvo en suspensión tenderá a elevarse y se concentrará principalmente en las capas altas de la atmósfera. Aunque no se espera una calima especialmente intensa en superficie, podrá enturbiar el cielo y reducir la visibilidad en zonas elevadas.
Los cielos permanecerán prácticamente despejados, salvo por algunos intervalos nubosos en el oeste de Lanzarote y Fuerteventura y en las zonas bajas del norte de las islas de mayor relieve.
Las temperaturas registrarán pocos cambios o experimentarán un ligero descenso. Sin embargo, se alcanzarán o superarán los 30 grados en amplias zonas de las vertientes oeste y sur de Gran Canaria, así como en la mitad sur de Fuerteventura.
Estos valores también podrán darse de forma más localizada en el resto de las islas, especialmente en aquellas zonas orientadas al sur.
El viento alisio soplará con intervalos de fuerte en las franjas costeras del sureste y noroeste. En estos puntos no se descarta alguna racha puntualmente muy fuerte.
En el suroeste de las islas montañosas predominarán las brisas, mientras que en el resto continuará el régimen de alisios.
La situación se mantendrá durante la siguiente jornada, con cielos poco nubosos o despejados, calima en altura, temperaturas superiores a los 30 grados en numerosas zonas y viento fuerte en las vertientes más expuestas.