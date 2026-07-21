sociedad

Canarias aumentará su personal técnico para actuar contra la filoxera hasta 2029

El Consejo de Gobierno aprueba un programa temporal de empleo de 655.462 euros para incorporar a cuatro nuevos profesionales
Plaga de filoxera en Canarias
Las actuaciones irán dirigidas a erradicar la plaga de filoxera. | DA
WhatsAppChatGPTClaudeTelegram
Google News

El Consejo de Gobierno de Canarias aprobó ayer un programa temporal de empleo para la gestión de filoxera de la vid y el desarrollo de estrategias de adaptación del viñedo canario ante este organismo nocivo a ejecutar entre 2026 y 2029. La iniciativa, promovida por la Dirección General de Agricultura, contará con un presupuesto de 655.462 euros destinado a reforzar los recursos técnicos especializados necesarios para ejecutar las actuaciones de erradicación de esta plaga.

El programa permitirá la incorporación de cuatro técnicos -un ingeniero agrónomo y tres ingenieros técnicos agrícolas con especialización o experiencia en viticultura, sanidad vegetal o ensayos agronómicos- que, entre otras funciones, asumirán labores de planificación, vigilancia fitosanitaria, seguimiento epidemiológico, coordinación de los ensayos experimentales con patrones resistentes, asesoramiento al sector y elaboración de estrategias de adaptación del viñedo de Canarias.

La medida responde a la necesidad de reforzar la capacidad de actuación frente al insecto tras la detección en 2025 de un foco de filoxera en la comarca de Acentejo, en Tenerife, que motivó la declaración oficial de la plaga y las medidas recogidas en la Orden de 20 de agosto de 2025 para el control y erradicación de la filoxera.

Noticias relacionadas
  1. Alertan de un posible caso de filoxera en CandelariaOferta de empleo del Gobierno de Canarias: buscan especialistas para acabar con la filoxera
  2. Declarada la plaga de filoxera en Canarias y el mapa que revela las zonas afectadas en TenerifeEl Gobierno de Canarias lanza prohibiciones para contener la plaga de filoxera en las Islas

De esta manera, se garantiza la viabilidad del programa de gestión, al tiempo que se mantiene la continuidad de las actuaciones técnicas, el seguimiento coordinado del territorio y el desarrollo de las líneas experimentales previstas sin comprometer las funciones habituales del Servicio de Sanidad Vegetal, unidad administrativa encargada de las actuaciones vinculadas a enfermedades en los cultivos.

Canarias, lugar de especial interés científico para el estudio de la plaga

El Consejo de Gobierno de Canarias aprobó ayer un programa temporal de empleo para la gestión de filoxera de la vid y el desarrollo de estrategias de adaptación del viñedo canario ante este organismo nocivo a ejecutar entre 2026 y 2029. La iniciativa, promovida por la Dirección General de Agricultura, contará con un presupuesto de 655.462 euros destinado a reforzar los recursos técnicos especializados necesarios para ejecutar las actuaciones de erradicación de esta plaga.

El programa permitirá la incorporación de cuatro técnicos -un ingeniero agrónomo y tres ingenieros técnicos agrícolas con especialización o experiencia en viticultura, sanidad vegetal o ensayos agronómicos- que, entre otras funciones, asumirán labores de planificación, vigilancia fitosanitaria, seguimiento epidemiológico, coordinación de los ensayos experimentales con patrones resistentes, asesoramiento al sector y elaboración de estrategias de adaptación del viñedo de Canarias.

La medida responde a la necesidad de reforzar la capacidad de actuación frente al insecto tras la detección en 2025 de un foco de filoxera en la comarca de Acentejo, en Tenerife, que motivó la declaración oficial de la plaga y las medidas recogidas en la Orden de 20 de agosto de 2025 para el control y erradicación de la filoxera.

De esta manera, se garantiza la viabilidad del programa de gestión, al tiempo que se mantiene la continuidad de las actuaciones técnicas, el seguimiento coordinado del territorio y el desarrollo de las líneas experimentales previstas sin comprometer las funciones habituales del Servicio de Sanidad Vegetal, unidad administrativa encargada de las actuaciones vinculadas a enfermedades en los cultivos.

WhatsAppChatGPTClaudeTelegram
TE PUEDE INTERESAR

NOTICIAS RELACIONADAS

HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas
HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas