Canarias aumentará su personal técnico para actuar contra la filoxera hasta 2029

El Consejo de Gobierno de Canarias aprobó ayer un programa temporal de empleo para la gestión de filoxera de la vid y el desarrollo de estrategias de adaptación del viñedo canario ante este organismo nocivo a ejecutar entre 2026 y 2029. La iniciativa, promovida por la Dirección General de Agricultura, contará con un presupuesto de 655.462 euros destinado a reforzar los recursos técnicos especializados necesarios para ejecutar las actuaciones de erradicación de esta plaga.
El programa permitirá la incorporación de cuatro técnicos -un ingeniero agrónomo y tres ingenieros técnicos agrícolas con especialización o experiencia en viticultura, sanidad vegetal o ensayos agronómicos- que, entre otras funciones, asumirán labores de planificación, vigilancia fitosanitaria, seguimiento epidemiológico, coordinación de los ensayos experimentales con patrones resistentes, asesoramiento al sector y elaboración de estrategias de adaptación del viñedo de Canarias.
La medida responde a la necesidad de reforzar la capacidad de actuación frente al insecto tras la detección en 2025 de un foco de filoxera en la comarca de Acentejo, en Tenerife, que motivó la declaración oficial de la plaga y las medidas recogidas en la Orden de 20 de agosto de 2025 para el control y erradicación de la filoxera.
De esta manera, se garantiza la viabilidad del programa de gestión, al tiempo que se mantiene la continuidad de las actuaciones técnicas, el seguimiento coordinado del territorio y el desarrollo de las líneas experimentales previstas sin comprometer las funciones habituales del Servicio de Sanidad Vegetal, unidad administrativa encargada de las actuaciones vinculadas a enfermedades en los cultivos.
Canarias, lugar de especial interés científico para el estudio de la plaga
El Consejo de Gobierno de Canarias aprobó ayer un programa temporal de empleo para la gestión de filoxera de la vid y el desarrollo de estrategias de adaptación del viñedo canario ante este organismo nocivo a ejecutar entre 2026 y 2029. La iniciativa, promovida por la Dirección General de Agricultura, contará con un presupuesto de 655.462 euros destinado a reforzar los recursos técnicos especializados necesarios para ejecutar las actuaciones de erradicación de esta plaga.
El programa permitirá la incorporación de cuatro técnicos -un ingeniero agrónomo y tres ingenieros técnicos agrícolas con especialización o experiencia en viticultura, sanidad vegetal o ensayos agronómicos- que, entre otras funciones, asumirán labores de planificación, vigilancia fitosanitaria, seguimiento epidemiológico, coordinación de los ensayos experimentales con patrones resistentes, asesoramiento al sector y elaboración de estrategias de adaptación del viñedo de Canarias.
La medida responde a la necesidad de reforzar la capacidad de actuación frente al insecto tras la detección en 2025 de un foco de filoxera en la comarca de Acentejo, en Tenerife, que motivó la declaración oficial de la plaga y las medidas recogidas en la Orden de 20 de agosto de 2025 para el control y erradicación de la filoxera.
De esta manera, se garantiza la viabilidad del programa de gestión, al tiempo que se mantiene la continuidad de las actuaciones técnicas, el seguimiento coordinado del territorio y el desarrollo de las líneas experimentales previstas sin comprometer las funciones habituales del Servicio de Sanidad Vegetal, unidad administrativa encargada de las actuaciones vinculadas a enfermedades en los cultivos.