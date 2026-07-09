El CD Tenerife desvela su “salitre” para el regreso a Segunda: así es la nueva equipación Macron

El CD Tenerife ha presentado este jueves su nueva primera equipación para la temporada 2026-27, diseñada por la firma italiana Macron. Bajo el lema “Salitre que llevamos en la piel”, el club blanquiazul ha revelado la camiseta con la que competirá el próximo curso, con un diseño renovado que busca fortalecer el sentimiento de pertenencia y la identidad de la afición isleña. La elástica, que mantiene los colores históricos blanco y azul, incorpora detalles exclusivos que la vinculan a la Isla y al tinerfeñismo.
El conjunto tinerfeño ha acompañado el lanzamiento con el mensaje: “Cubrimos de blanco y azul a quienes sienten y cuidan nuestro escudo”, difundido a través de sus canales oficiales. Esta presentación coincide con el inicio de la pretemporada del equipo bajo la dirección de Álvaro Cervera, quien trabaja en el proyecto deportivo para la consolidación en Segunda División tras lograr el ascenso la campaña anterior.
El club también ha detallado que la nueva primera equipación estará disponible para su compra a partir del próximo lunes 13 de julio, tanto en la tienda online como en los establecimientos oficiales del CD Tenerife.
Detalles de la nueva camiseta blanquiazul
La camiseta de la temporada 2026-27 representa el primer diseño de Macron para el CD Tenerife, tras el acuerdo de patrocinio técnico alcanzado este verano. Aunque se ciñe a la tradición blanquiazul, la equipación introduce un corte moderno y detalles sutiles en referencia al lema “Salitre”, evocando la costa y la identidad tinerfeña en los remates de cuello y mangas. Se espera que en los próximos días el club presente la segunda y tercera equipación, también a cargo de la marca italiana.