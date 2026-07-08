Ya es oficial: Macron vestirá al CD Tenerife esta temporada

El CD Tenerife estrenará nuevo patrocinador técnico en la temporada 2026/2027, la del regreso blanquiazul a la Segunda División, LALIGA HYPERMOTION. El club ha anunciado un acuerdo con Macron, firma italiana que vestirá tanto al primer equipo como a las categorías de fútbol base.
La entidad tinerfeñista inicia así una nueva etapa deportiva y comercial después de lograr el esperado retorno a la categoría de plata del fútbol español. La marca italiana se incorpora como nuevo sponsor técnico del club y estará presente en las equipaciones oficiales y en la línea deportiva del conjunto blanquiazul.
Macron vestirá al CD Tenerife en su regreso a Segunda
El acuerdo llega en un momento clave para el CD Tenerife, que prepara la campaña 2026/2027 con el objetivo de consolidar su regreso a LALIGA HYPERMOTION. La alianza con Macron supone un cambio relevante en la imagen deportiva del club, ya que la firma pasará a vestir al primer equipo y a la estructura de cantera.
Según ha comunicado el club, la colaboración se extenderá al fútbol base tinerfeñista, por lo que la presencia de Macron será visible en diferentes niveles de la entidad. El Tenerife ha dado la bienvenida a la marca italiana “a la gran familia blanquiazul” tras cerrar el acuerdo.
Una marca italiana con presencia internacional
Macron fue fundada en Bolonia a comienzos de los años 70 y se ha consolidado como una de las marcas de referencia en ropa deportiva. La compañía trabaja con clubes y entidades de diferentes disciplinas y, según la información trasladada por el CD Tenerife, tiene presencia en casi todos los deportes de equipo.
En fútbol, la firma italiana destaca por su volumen de acuerdos con clubes profesionales europeos y por su vinculación con competiciones UEFA, donde es socio para el suministro de la equipación arbitral. También mantiene acuerdos en rugby, voleibol, baloncesto, balonmano, cricket, béisbol, fútbol australiano y fútbol americano.
La marca ha ampliado además su actividad al mundo del motor con acuerdos con Lamborghini, Ducati y Yamaha, de acuerdo con la información facilitada por el club.
Camisetas con identidad, sostenibilidad y detalle
Uno de los aspectos que Macron pone en valor es la personalización de sus equipaciones. La marca trabaja con los clubes para incorporar símbolos, mensajes y referencias vinculadas a su historia, su territorio y su afición.
En el caso del CD Tenerife, ese punto puede ser especialmente relevante por el peso de la identidad blanquiazul, el vínculo con la Isla y la importancia de los detalles en las camisetas oficiales. El club no ha detallado aún el diseño definitivo de las nuevas equipaciones.
Macron también destaca el origen italiano y boloñés de sus prendas, bajo el concepto Designed in Bologna, además de su apuesta por la sostenibilidad. Según la compañía, las equipaciones se fabrican con materiales reciclados y reciclables para reducir el impacto ambiental sin comprometer el rendimiento deportivo.
El cuarto pilar señalado por la firma es la atención al detalle, con especial énfasis en la calidad, la innovación y el desarrollo de prendas funcionales para deportistas de diferentes niveles.