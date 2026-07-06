Manu Guill avanza dos fichajes más para el CD Tenerife y anuncia para esta semana la decisión de Aitor Sanz

Manu Guill, director deportivo del CD Tenerife, confirmó en la mañana de hoy las incorporaciones de Jorge More, defensa central, ex del Cádiz, que se convierte en blanquiazul de cara a las dos próximas temporadas, y de Óscar Bazaga, delantero de 18 años, canterano del Atlético Madrid y que jugó cedido en el Arenas en la segunda vuelta de la temporada pasada.
Igualmente aseguró que la resolución definitiva de la continuidad de Aitor Sanz. “Hemos hablado y hemos dejado que la planificación deportiva avance. En los próximos días, antes de que comience la pretemporada, Aitor comunicará la decisión definitiva. Por nuestra parte la decisión está tomada”, dijo el dirigente deportivo tinerfeñista.
Respecto a la planificación deportiva de la próxima temporada, Guill insistió en que “estamos buscando gente que tenga hambre y que pueda dejar una plusvalía en el club. Por eso estamos explorando mercados poco usuales, aunque más atrás sí lo eran. Estamos buscando jugadores internacionales”, dijo en referencia a los fichajes de Anes Krdzalic y Martin Pecar.
Además, explicó que esta semana habrá alguna incorporación más, y en total se firmarán cuatro o cinco más.
Guill también comunicó la lista de jugadores con los que no se cuenta y que ayudaron a lograr el ascenso la semana pasada. Esa relación de jugadores son Calavera, Zoilo, Jeremy, Dylan y Gastón, a los que se le busca salir cedidos o traspasados. Por otra parte están los caso de Alassan y Salifo, ambos lesionados, y que cuando se recuperen la entidad valorará si salen cedidos o se cuenta con ellos.
Por otra parte informó de que el Tenerife ha traspasado a Jony y a Juan Ybarra al FC Barcelona para que ambos jueguen en el filial blaugrana. “Los dos dejan una cantidad económica importante que garantiza firmar a dos o tres fichajes para el primer equipo. En caso de Jony se queda el club una serie de bonus de cara al futuro. Tenemos que ser un club vendedor y nos tenemos que mentalizar de eso”, afirmó Guill. La entidad catalana abonará 500.000 euros fijos por el extremo. El Tenerife se asegura un 25% de una futura venta del futbolista. El contrato estipula también diversos bonus por rendimiento deportivo que podrían aumentar el montante final.
Sobre el rumor de que el Tenerife sume al internacional Pedrito al plantel de Cervera, Guill dijo que “a día de hoy”, es “muy poco probable por diversos factores”, aunque reconoce que a “nivel de ilusión y de venta de camisetas” sería positivo.