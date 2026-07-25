Charlas de Cine recibe un Premio de Excelencia a la transparencia digital

La Asociación Cultural de Amigos para la Difusión y el Reconocimiento del Cine, el Teatro y la Literatura, Charlas de Cine de Tenerife, ha sido distinguida con uno de los Premios de Excelencia a la Transparencia Digital en Canarias, otorgado por el Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en reconocimiento al excelente grado de difusión de sus contenidos informativos.
El galardón fue entregado por la comisionada de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Canarias, Noelia García Leal, a Ramón González Trujillo, codirector de Charlas de Cine y del Festival de Cine Fantástico de Canarias Ciudad de La Laguna Isla Calavera, en un acto celebrado en el Casino de Santa Cruz de Tenerife.
COMPROMISO
Este reconocimiento pone en valor el compromiso de la entidad con la transparencia, la accesibilidad y la correcta gestión de la información pública, cumpliendo con los más altos estándares evaluados en el Archipiélago. Charlas de Cine, que es una asociación cultural sin ánimo de lucro, desarrolla desde hace más de una década una intensa labor en la organización y promoción de iniciativas vinculadas al ámbito cinematográfico en Canarias.
Entre sus principales proyectos destacan Charlas de Cine, Charlas de Cine Club, el impulso al Aula de Cine de la Universidad de La Laguna, la Muestra de Cine Español de Tenerife y el Festival de Cine Fantástico de Canarias Ciudad de La Laguna Isla Calavera, certamen de proyección internacional que este año alcanza su décima edición.
Con este reconocimiento, la asociación refuerza su posicionamiento como una de las entidades culturales de referencia en el Archipiélago, avalada por su compromiso con la transparencia y la comunicación responsable con la ciudadanía.