Critica la música alta en una guagua de Titsa y las redes se vuelcan con el chófer: “Súbanle el sueldo a ese conductor”

La convivencia en el transporte público en Tenerife ha vuelto a abrir un animado debate en las redes sociales. Un pasajero habitual de la compañía Titsa ha denunciado a través de su cuenta de TikTok (@jose.francisco.fr19) la conducta del conductor de una guagua que realizó todo el trayecto con la música a un volumen elevado.
El vídeo, en el que se aprecia el interior del vehículo mientras suena el clásico del reguetón Dale Don Dale, de Don Omar, acumula ya más de 200.000 visualizaciones y miles de interacciones.
Según el testimonio del usuario, los hechos ocurrieron el pasado 25 de julio en la línea 110, que conecta la estación de Santa Cruz de Tenerife con Costa Adeje. El viajero ha calificado la actuación del trabajador de “conducta poco profesional”, asegurando que afectó al confort y a la seguridad del viaje.
La queja del viajero
En la publicación, el pasajero afectado ha criticado con dureza la actitud del empleado durante el trayecto hacia el sur de la Isla. “El incívico del chófer de esta guagua ha llevado a todos los pasajeros con la música a toda pastilla todo el trayecto”, denuncia.
Asimismo, el viajero ha afirmado en su mensaje que la situación se prolongó a pesar de las peticiones de los usuarios. “Varios le han pedido que baje el volumen, estuvo todo el viaje buscando canales, poniendo en peligro y molestando a los usuarios de la guagua 110”, ha indicado el usuario en su perfil, catalogando al conductor de “incompetente e irresponsable”.
Ola de respaldo al chófer de Titsa
A pesar de las duras críticas vertidas por el autor de la publicación, la reacción de los usuarios en la red social ha dado un giro inesperado. La mayoría de los cientos de comentarios se han posicionado a favor del empleado de la compañía pública de transportes del Cabildo de Tenerife.
Entre las respuestas con más interacciones en el vídeo, los internautas defienden la jornada laboral de los conductores frente a otras molestias habituales en el transporte colectivo:
- «De toda la vida el que conduce elige música y volumen», señala uno de los comentarios con más apoyos.
- «Oleeee por ese chófer, ojalá fuera la mía así a las 6 de la mañana para llegar con ganas a trabajar», celebra otra usuaria.
- «¿Y cuando van hablando alto por el teléfono los pasajeros? Eso sí es un incordio. Prefiero la música», apunta un viajero en defensa del hilo musical.
- «Pues muy bien que me parece, horas y horas conduciendo y aguantando a la gente como para no poder ni escuchar música», reflexiona otro perfil.
- «Súbanle el sueldo a ese conductor» o «Temón, ¡dale más volumen, chófer!», concluyen otros usuarios en apoyo al trabajador.
@jose.francisco.fr19
El día 25 de julio, en la línea 110 dirección Santa Cruz Costa Adeje, El incívico del chofer de esta guagua ha llevado a todos los pasajeros con la música, toda pastilla todo el trayecto, Conducta poco profesional , a pesar de que varios usuarios le han pedido que baje el volumen♬ sonido original – Jose francisco Fraga Saavedra