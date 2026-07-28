Se equivoca de guagua en Tenerife y lo que hace el chófer de TITSA le deja sin palabras: “Se lo agradezco de corazón”

Un joven usuario de TITSA ha querido hacer público el gesto que tuvo con él un conductor después de que se equivocara de guagua en el Intercambiador de Santa Cruz de Tenerife. Su agradecimiento, publicado en TikTok, ha provocado además la reacción de varios profesionales del transporte que han aplaudido sus palabras.
El protagonista es JR Music (@jrmusicog), cantante, compositor y productor de Tenerife de 19 años. En un vídeo publicado en su perfil explica que iba distraído con el teléfono móvil cuando subió a una guagua creyendo que se trataba de la línea 111.
“Quiero agradecer a un chófer de TITSA, que la verdad hizo una cosa que nunca me esperaría”, comienza explicando.
El joven pensaba viajar en la línea 111 entre Santa Cruz y Costa Adeje, pero poco después de abandonar el intercambiador escuchó una conversación que le hizo sospechar.
“Iba distraído con el móvil y pensé que me había subido en la línea 111. Saliendo del intercambiador oigo a unos chiquillos hablando de llegar a Costa Adeje sin paradas”, relata.
Fue entonces cuando descubrió el error: había tomado la línea 110.
Según la información oficial de TITSA consultada por DIARIO DE AVISOS, ambas conectan Santa Cruz con Costa Adeje, aunque presentan diferencias importantes. La línea 110 tiene un tiempo de viaje de referencia de unos 55 minutos, mientras que la 111 alcanza aproximadamente una hora y 30 minutos y recorre diferentes puntos de la TF-1, entre ellos los cruces de Caletillas, Candelaria, Güímar, Arico y San Isidro.
El conductor llamó a la central de TITSA
Al darse cuenta, el joven se dirigió al conductor y reconoció directamente su equivocación.
“Le dije: ‘La verdad es que iba despistado, ¿podría dejarme en alguna parada de la autopista?’”, recuerda.
La primera respuesta del chófer fue que no podía hacerlo. Sin embargo, según el relato publicado por JR Music, el trabajador decidió consultar la situación con la central.
“Me dice: ‘No puedo dejarte, pero voy a llamar a la central a ver si me dan permiso’. Y se lo dieron para dejarme en Caletillas”, explica.
El joven asegura que esa decisión evitó que tuviera que completar prácticamente todo el trayecto hacia el sur de Tenerife para posteriormente regresar.
“Lo que otro chófer no hubiera hecho lo hizo él y estoy completamente agradecido. Si no, habría perdido dos horas de mi vida”, afirma en el vídeo.
La circunstancia tiene además un matiz relevante. TITSA informa en sus condiciones de la línea 111 que, en sentido sur, desde el Intercambiador de Santa Cruz hasta Las Caletillas incluida no se permite bajar a los pasajeros, salvo que la guagua se detenga para recoger viajeros y con alguna excepción horaria concreta.
En el caso relatado por el joven, asegura que el conductor realizó previamente una consulta a la central antes de permitirle bajar.
Conductores de guagua responden al joven
El agradecimiento ha generado numerosos comentarios en TikTok y algunos proceden, según manifiestan ellos mismos, de profesionales del sector.
“Hay chófer y chófer, ya me entiendes. Somos humanos”, escribió uno de los usuarios.
Otro comentario agradecía directamente que se destacara también el lado humano de quienes trabajan al volante: “No somos tan malos como dicen muchos. Agradezco tus palabras para dar a entender que también tenemos corazón”.
El propio JR Music respondió asegurando que su experiencia con numerosos conductores ha sido positiva.
También hubo quien quiso recordar que los chóferes están sujetos a unas normas y que no siempre pueden atender este tipo de peticiones: “Los chóferes no tienen que ser humanitarios. Tienen sus normas. Están los que no las cumplen y por eso los que sí cumplen son los malos”.
El joven coincidió en la importancia de respetarlas, aunque volvió a poner el foco en la actuación concreta del conductor: “Somos seres humanos y qué mejor que hacer el bien”.
Una equivocación al subir a una guagua terminó así convertida en un agradecimiento público a un trabajador de TITSA, cuyo gesto ha sido reconocido tanto por pasajeros como por otros conductores en las redes sociales.