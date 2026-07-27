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Las guaguas de dos pisos llegan al norte de Tenerife: así reforzarán la TF-5 desde este martes

Titsa activa los vehículos de doble altura en las líneas 100 y 108, con las que aumentará la capacidad de pasaje un 44 %
Las guaguas de dos pisos llegan al norte de Tenerife: así reforzarán la TF-5 desde este martes
Guagua de dos pisos realiza un trayecto inaugural desde la estación de Icod de los Vinos este lunes. DA
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Las líneas del norte de Tenerife estrenan este martes, 28 de julio, las nuevas guaguas de dos pisos de Titsa. El Cabildo de Tenerife incorporará estos vehículos de doble altura a las líneas 100 y 108, que unen el Puerto de la Cruz e Icod de los Vinos con Santa Cruz de Tenerife.

La medida busca responder a la alta demanda de la comarca y aumentar la capacidad de pasaje en la autopista del norte (TF-5).

Las líneas 100 y 108 transportan más de dos millones de viajeros al año, de los cuales un 90 % son residentes que se desplazan por motivos laborales, académicos o personales. Con el cambio de modelo, cada guagua pasa de 59 a 85 plazas, lo que supone un incremento de capacidad del 44 % por vehículo.

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La presidenta insular, Rosa Dávila, presentó las unidades durante un trayecto inaugural desde la estación de Icod de los Vinos junto a alcaldes de la zona y usuarios habituales.

Tecnología y seguridad para la TF-5

Las guaguas de doble altura incorporan sistemas de seguridad activa, como el control de alcoholemia para el arranque (Alcolock), avisador de cambio involuntario de carril y sensores de ángulo muerto para detectar peatones y ciclistas.

Asimismo, sustituyen los retrovisores exteriores por cámaras digitales y disponen de siete cámaras de videovigilancia en el interior para garantizar la seguridad del pasaje.

La consejera de Movilidad del Cabildo, Eulalia García, detalló que la Isla contará con un total de 13 guaguas de dos pisos, de las que diez ya están en Tenerife y tres llegarán a lo largo de la semana. Además, la corporación ya ha adjudicado la compra de cinco unidades adicionales para el año 2027.

Estos vehículos de gran capacidad prestan servicio también en la autopista del sur (TF-1), en las rutas directas 110 y 112 hacia Los Cristianos y Costa Adeje.

Usuarias habituales de la línea 108 durante el trayecto inaugural de la guagua de dos pisos desde la estación de Icod de los Vinos. DA

Renovación de la flota de Titsa

El despliegue de las guaguas de doble piso se enmarca en el plan de renovación de Titsa, que ha sumado 351 nuevos vehículos en los últimos tres años con una inversión superior a 125 millones de euros.

El plan insular prevé incorporar 57 guaguas más antes de que finalice el año y otras 25 unidades interurbanas en 2027.

La red pública de transportes de Tenerife superó los 87 millones de pasajeros en el último ejercicio, la cifra más alta de su historia. Según la institución insular, la modernización del parque móvil ha permitido reducir un 7% las emisiones contaminantes de la flota interurbana.

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