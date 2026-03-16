Tenerife, como Londres: llega la primera guagua de 2 pisos a la Isla y ya se sabe el trayecto que cubrirá

La primera guagua de dos pisos de Titsa ya se encuentra en Tenerife. El vehículo llegó este lunes al puerto de Santa Cruz de Tenerife procedente de la Península y se prevé que comience a operar en un plazo de un mes.
Su estreno oficial tendrá lugar en la línea 110, que conecta el intercambiador de Santa Cruz con Costa Adeje a través de la autopista del sur (TF-1).
La presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, supervisó la llegada de esta unidad acompañada por la consejera de Movilidad, Eulalia García, y la consejera delegada de Titsa, Victoria Padilla.
Durante el acto, se anunció que antes del verano la flota contará con un total de 13 guaguas de dos pisos, lo que permitirá elevar la capacidad de los vehículos de 59 a 85 butacas (+44%).
Adaptación tecnológica y nuevas rutas
Antes de su puesta en marcha, la unidad será trasladada a los talleres de Titsa para la instalación de los sistemas de seguridad, cámaras, paneles de información, monética y equipos de ayuda a la conducción.
A la primera unidad se sumará una segunda a finales de esta misma semana.
Estos vehículos se incorporarán de forma progresiva no solo a la línea 110 —que registró 1,2 millones de viajeros en 2025—, sino también a la 112 (Santa Cruz-Los Cristianos) y la 108 (Santa Cruz-Icod de los Vinos).
Según las previsiones del Cabildo, estas trece guaguas aportarán dos millones de plazas adicionales al año en las autopistas del norte y del sur.
Accesibilidad y renovación de flota
La consejera delegada de Titsa, Victoria Padilla, detalló que las nuevas unidades cumplen con la normativa de accesibilidad, incluyendo:
- Dos plazas para personas con movilidad reducida.
- Doble rampa de acceso (eléctrica y manual).
- Pulsadores accesibles y sistemas de información para personas con visibilidad reducida.
Esta adquisición forma parte de un plan de renovación que ha sumado 351 guaguas nuevas en los últimos tres años, situando la media de edad de la flota tinerfeña en poco más de tres años.
Además de las unidades de doble altura, este año se incorporarán otros 57 vehículos nuevos.
Proyección para 2027
El plan de movilidad contempla que en 2027 se sumen 25 guaguas más para trayectos interurbanos, de las cuales cinco serán de doble altura. Con ello, Tenerife dispondrá de un total de 18 guaguas de dos pisos operando en sus vías principales.
Según los datos del Cabildo, la actualización de la flota ha permitido reducir un 7% las emisiones contaminantes de la compañía pública de transportes.