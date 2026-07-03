Cinco detenidos tras una reyerta en Canarias: una persona, atacada a machetazos en el hospital

La Policía Nacional ha arrestado en Las Palmas de Gran Canaria a cinco personas como presuntas responsables de una multitudinaria pelea en una zona de copas. Los arrestos, ejecutados el pasado 25 de junio tras un mes de intensas pesquisas, se produjeron tras desatarse una violenta reyerta en Canarias durante la madrugada del pasado 24 de mayo en los alrededores de varios locales de ocio nocturno de la capital grancanaria.
Según ha informado en un comunicado la Jefatura Superior de Policía de Canarias, las patrullas acudieron de urgencia a la zona tras ser alertadas por la Sala Operativa CIMACC 091. A su llegada, los agentes se encontraron con una batalla campal en la que participaba una veintena de personas, muchas de ellas bajo los efectos del alcohol y mostrando una elevada agresividad.
Armas blancas, un puño americano y ataques a los agentes
- Balance de heridos graves: Durante el enfrentamiento inicial en la zona de ocio nocturno se emplearon armas blancas y un puño americano. Como consecuencia de la gravedad de los impactos, el responsable de uno de los establecimientos sufrió lesiones de gravedad, mientras que otro de los implicados perdió varias piezas dentales.
- Hostilidad hacia la autoridad: Los policías tuvieron que abrirse paso entre la multitud para restablecer el orden y dispersar a los congregados. Durante el despliegue, varios de los participantes adoptaron una actitud violenta y arrojaron objetos contundentes contra los efectivos.
Segundo asalto con armas blancas en el centro sanitario
La tensión no terminó en la zona de locales de copas. Horas después de la trifulca, varios de los heridos coincidieron en un centro hospitalario de la capital para ser atendidos de sus cortes y contusiones. En el propio recinto médico se originó un nuevo altercado en el que participaron entre ocho y 10 personas, que elevó la gravedad del suceso al terminar una persona herida a machetazos.
Esta segunda riña obligó a una nueva y rápida intervención de las patrullas policiales, que lograron neutralizar la agresión e intervinieron un machete de grandes dimensiones con el que se perpetraron los ataques en el centro sanitario.
La investigación de la Policía Nacional, basada en la toma de testimonios y el análisis de la información recabada, permitió identificar a los cabecillas de los altercados. Los cinco arrestados tras esta violenta reyerta en Canarias ya se encuentran a disposición de la autoridad judicial competente, aunque las actuaciones continúan abiertas en la Isla para determinar la implicación de más personas.