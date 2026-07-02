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Dos heridos en un accidente múltiple en la TF-245: una mujer tuvo que ser liberada por los bomberos

Según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2
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Una mujer, de 28 años, y un hombre, de 39, han resultado heridos este jueves tras una colisión entre tres vehículos en la TF-245, en el municipio de Arafo (Tenerife), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

El suceso se produjo sobre las 12.40 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando el incidente, por lo que el Cecoes activó los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

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Una vez en el lugar, efectivos de los bomberos de Tenerife liberaron del interior del vehículo a la mujer afectada. Por su parte, el personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario valoró y asistió a los dos afectados, que presentaron traumatismos y contusiones de carácter moderado. Finalmente, fueron trasladados en ambulancia al Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria.

La Guardia Civil instruyó las diligencias correspondientes.

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